Perché l’Italia tre europarlamentari in più del previsto?

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76, tre più di quelli che le spettano di diritto.? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando uscirà dall’Unione europea, 50 di questi seggi verranno eliminati e gli eurodeputati passeranno da 751 a 701. Gli altri 23 seggi verranno invece redistribuiti tra gli altri paesi in proporzione alla popolosità. La Polonia, la Romania, la Svezia, l’Austria, la Danimarca, la Slovacchia, la Finlandia, la Croazia e l’Estonia ne guadagneranno uno a testa; l’Irlanda due; la Francia e la Spagna cinque; l’Olanda e l’Italia ...

