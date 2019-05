Pediatria | per l’85% dei teenager smartphone tutti i giorni | le 5 regole Sip

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Giovanissimi italiani ormai inseparabili dal telefonino. Secondo dati Istat riferiti al 2018 – e riportati dalla Sip in occasione del suo Position Statement che sarà presentato al 75° Congresso italiano diche si apre oggi a Bologna – l’85% degli adolescenti tra 11 e 17 anni usa quotidianamente loe il 72% naviga su internet, percentuale che solo 4 anni fa era del 56%. Le più frequenti utilizzatrici sono le ragazze (87,5% usa il telefono). E l’accesso a internet è fortemente trainato proprio dagli: solo il 27% si connette dal pc, percentuale che nel 2014 era del 40%. Non solo: come sanno bene i genitori con figli adolescenti, circa il 60% dei ragazzi controlla locome prima cosa appena svegli e come ultima cosa prima di addormentarsi. Il 63% (tra 14 e 19 anni) usa loa scuola ...

