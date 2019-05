ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È iniziato il corteggiamento delle formazioni sovraniste ed euroscettiche a quello che, dopo il voto del 26 maggio, si è imposto come il primo partito europeo per numero di seggi conquistati: ilParty dell’exdi Ukip, Nigel Farage. A dare inizio al botta e risposta europeo è stato il responsabile esteri della, Marco, dichiarando che l’incontro con Farage “è andato bene, stiamo lavorando” e “vediamo diper la settimana prossima con lui”. Una notizia che, se confermata, rafforzerebbe il nuovo fronte sovranista guidato da Matteo Salvini, ma indebolirebbe i Cinque Stelle in Europa, visto che fanno parte della stessa fazione che faceva parte del gruppo Efdd. Ma l’euroscettico britannico ha voluto subito abbassare i toni, spiegando di essersi “incontrato” col M5s “ed è andata in modo molto amichevole ...

mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: Parlamento Ue, Zanni (Lega): “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party: “Sono per restare con M… - fattoquotidiano : Parlamento Ue, Zanni (Lega): “Stiamo per chiudere accordo con Farage”. Ma leader Brexit Party: “Sono per restare co… -