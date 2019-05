Panchina Barcellona | Roberto Martinez frena | “non posso dire sì ai blaugrana se prima non

Panchina Barcellona - termina l’avventura di Valverde in blaugrana : Roberto Martinez il suo successore : La dirigenza del club catalano ha deciso di concludere il rapporto di lavoro con Valverde , scegliendo Roberto Martinez come suo sostituto La Panchina del Barcellona cambierà proprietario a partire dalla prossima stagione, non sarà infatti Valverde l’allenatore della squadra blaugrana nel 2019/2020. AFP/LaPresse La dirigenza catalana ha deciso di chiudere il rapporto con l’ex Bilbao, scegliendo di gettarsi a capofitto su Roberto ...

Xavi e la Panchina del Barcellona : “non sono ancora pronto” : Barcellona, Xavi non vuole accelerare troppo i tempi per approdare sulla panchina blaugrana: il futuro è però assicurato Il Barcellona potrebbe cambiare guida tecnica dopo l’era Valverde, condizionata da qualche scivolone di troppo in Champions League., per i canoni blaugrana s’intende. Xavi è stato tirato in ballo come possibile successore, ma lo spagnolo non si sente ancora pronto per una panchina di questo calibro: ...