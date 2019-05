Pamela Prati | la mamma del finto figlio di Mark Caltagirone a Non è la

Pamela Prati - la confessione integrale di Pamela Perricciolo : «Eliana ha debiti. Si è venduta per entrare al Gf» : Su Leggo.it le ultime novità sul caso Pamela Prati. Pamela Perricciolo ha confessato la sua verità in un'intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano. Ieri...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un'intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto...

Pamela Prati : il messaggio su Instagram prima di Chi l'ha visto : Pamela Prati, dopo la confessione choc a 'Verissimo', ha riaperto il proprio account Instagram, e giorno per giorno, ha deciso di pubblicare i tanti attestati di stima da parte dei fan che, in questi mesi, non le hanno mai fatto mancare la sua vicinanza emotiva.

Eliana Michelazzo : "Dal caso Pamela Prati non ho guadagnato nulla" : Nel numero in edicola questa settimana, Chi ha intervistato Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati che secondo la showgirl sarda sarebbe dietro la regia del caso Mark Caltagirone.La Michelazzo ha parlato della natura del rapporto con Pamela Perricciolo, l'altra agente: "Ci siamo conosciute nel 2009, dopo che ero uscita da Uomini e Donne. All'inizio si occupava delle mie serate e mi faceva tenerezza perché era in sovrappeso e questa ...

Pamela Prati - l'ex avvocato di Perricciolo e Michelazzo : «Prati mi prese in giro. Raccontò di una cena con Mark» : Pasquale Scrivo è l?avvocato che fino ad oggi ha assistito penalmente Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, titolari dell?agenzia Aicos ed ex manager di Pamela...

Pamela Prati sbarca anche a Chi l’ha visto per parlare di “truffe romantiche” : Colpo di scena nel Pratigate soprattutto se il nuovo colpo basso arriva da un volto noto e amato come quello di Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l'ha visto è finita sotto la lente in queste ore per via dell'annuncio che riguarda la presenza di Pamela Prati nella puntata di questa sera. La notizia ha sconvolto i fan della tv pubblica e, in particolare, del programma da sempre serio e poco incline al gossip o simili, ma questa volta, ...

Caso Pamela Prati - spunta un nuovo testimone contro la Perricciolo : 'Sono stato ricattato' : Nell'ultima settimana il Caso Pamela Prati sta avendo nuovi risvolti. La donna è finita al centro dell'attenzione mediatica per via di un presunto fidanzato che nessuno ha mai visto. La showgirl aveva raccontato all'interno dei salotti televisivi di Barbara D'Urso di essere prossima al matrimonio con Mark Caltagirone, ma la cerimonia non si è mai tenuta. In seguito alla confessione della manager Eliana Michelazzo che ha rivelato di non aver mai ...

Prati-Gate - storia sconvolgente - la manager Perricciolo vuota il sacco! Pamela Prati inseguita dal fisco : La storia raccontata dalla manager Perricciolo è sconvolgente Pamela Perricciolo, Donna Pamela, l’altra manager di Pamela Prati, finora rimasta in silenzio, quasi nell’ombra, vuota finalmente il sacco su Mark Catagirone e il ‘Prati-Gate’. In un’intervista esclusiva, concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, fa luce su tutta la vicenda. “Mark Caltagirone siamo noi tre”, confessa. E non solo… Pamela Perricciolo vuota il sacco e ...

Pamela Prati - Pamela Perricciolo rivela : «Eliana Michelazzo ha debiti. Si è venduta per entrare al Grande Fratello» : Pamela Prati, Pamela Perricciolo ha confessato la sua verità in un'intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano. Ieri Leggo ha anticipato degli stralci, oggi vi aggiorniamo con...

Caso Pamela Prati : c'è anche un adolescente attore involontario della 'fiction' : Nonostante le ultime plateali dichiarazioni, prima di Eliana Michelazzo, poi di Pamela Prati, facessero sperare in un decisivo “The End”, le puntate dell’intricata fiction Prati-Caltagirone, del tutto inedita e di gran lunga più appassionante delle più longeve soap americane, non sono affatto giunte alla fine, anzi! Il già nutrito copione va arricchendosi via via di nuovi, avvincenti spunti per capitoli dal gusto quasi fantascientifico. Come ...

Pamela Prati sarà ospite di Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?' : stupore e critiche : Non lancerà un disperato appello per ritrovare Mark Caltagirone, promesso sposo fantasma dell'ex showgirl del Bagaglino, perché non è scomparso dal momento che non esiste, e dopo la sua confessione a Verissimo, tutta Italia lo sa. Pamela Prati sarà ospite domani a Chi l'ha visto?, il programma della giornalista Federica Sciarelli, in veste di vittima perché la puntata sarà interamente dedicata alle truffe romantiche e amorose online: fenomeno ...

Mara Venier : “Vorrei rimuovere l’intervista a Pamela Prati” : Mara Venier torna a parlare di Pamela Prati: le ultime dichiarazioni Mara Venier è tornata a parlare di Pamela Prati, a tutti gli effetti il personaggio del momento insieme al finto Mark Caltagirone e al matrimonio mai celebrato. La conduttrice veneziana non ha nascosto la su amarezza nell’ultima intervista rilasciata all’Adnkronos, nella quale ha fatto […] L'articolo Mara Venier: “Vorrei rimuovere l’intervista a ...

Pamela Prati gratis dalla Sciarelli : da Barbara D'Urso la madre di 'Sebastian Caltagirone' : Sarà una sfida a colpi di notizie esclusive quella che avverrà domani sera tra due trasmissioni molto amate: Chi l'ha visto? e Live-Non è la D'Urso. Le anticipazioni apparse sul web, infatti, hanno fatto sapere che Federica Sciarelli ospiterà in studio Pamela Prati per parlare con lei di truffe romantiche (ma non riceverà un cachet); Barbara D'Urso, invece, intervisterà sia Eliana Michelazzo che la madre del bambino che è stato spacciato per il ...

Pamela Prati a "Chi l'ha visto?" senza compenso - Anzaldi : "Di truffe si parli con le persone comuni" : Pamela Prati sbarca su Rai3 tra le polemiche. L'indiscrezione lanciata da Dagospia circa l'ospitata della soubrette sarda nella prossima puntata di Chi l'ha visto? è stata confermata da Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza della Rai, raggiunto nelle scorse ore dai microfoni di Fanpage.it. Chi l'ha visto? ospita Pamela Prati per parlare di truffe online La showgirl, ...