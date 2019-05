Palermo | al volante sotto effetto dell' alcol | 30 multe in cinque mesi

liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019), 29 mag. (AdnKronos) - Sono già trenta, a, leelevate dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza. Un dato che,lineano da via Dogali, "può diventare allarmante e va seguito con attenzione, se rapportato al 2018 quando nell'intero anno solare sono state commina

palermo24h : Al volante dopo cocktail e birre, allarme sicurezza stradale: trenta casi in cinque mesi - palermo24h : Ubriachi al volante, un giovane è anche scappato all’Alt: otto i denunciati - SiciliaReporter : Palermo, scontro tra volante della Polizia e una Fiat Panda: ferite 5 persone -