optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Stanno arrivando segnalazioni importanti e incoraggianti oggi 29 maggio per i tanti utentini che sono in possesso di unP10, considerando il fatto chequi da noi sta arrivando l'aggiornamento. Si tratta della patch mensile, l’ultima in ordine di tempo sfornata dal produttore cinese, con cui andremo incontro non solo alla patch per la sicurezza di maggio, maad alcuni interventi che potrebbero migliorare effettivamente l’esperienza di utilizzo nel quotidiano. Cerchiamo di scendere maggiormente in dettagli, perché la patch aveva fatto il proprio esordio in Europa poco meno di una settimana fa in Germania, come vi avevamo prontamente riportato sulle nostre pagine. Proprio in queste ore sono giunte le prime segnalazioni in, sia da coloro che ancora non avevano ricevuto Android Pie ed EMUI 9 (in questo casoha un peso di poco ...

OptiMagazine : OTA avvistato anche in Italia per Huawei P10: sotto con l’aggiornamento B185 -