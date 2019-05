Ostia Rissa davanti alla stazione Lido Centro della Roma-Lido | morto un ragazzo di 19

Rissa a Ostia - muore 19enne accoltellato : 18.00 E' morto in ospedale un 19enne egiziano, ferito ieri in una Rissa a Ostia, sul litorale romano. Il giovane era stato colpito all'addome con un'arma da taglio non ancora ritrovata. Per la Rissa i carabinieri hanno arrestato 7 persone, tra cui tre italiani e un cittadino dell'Ecuador. Ora l'indagine è per omicidio. Il 19enne era stato ferito da una coltellata sferrata dal padre di una 15enne, alla quale un gruppo di giovani aveva rivolto ...