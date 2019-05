Frasi volgari alla figlia! Il padre accoltella due egiziani

Quando li vede, fermi tra la biglietteria e la fermata del bus 01, estrae un lungo coltello a serramanico e affonda la lama. Li ferisce all'addome, con una serie impressionante di fendenti. I due crollano a terra in un lago di sangue. L'uomo sale in auto che, sgommando, riparte a tutta velocità. La scena viene ripresa dalle telecamere installate davanti la stazione. Oltre a una decina di testimoni atterriti. Qualcuno allerta il 118, altri provano a tamponare le ferite. Accorrono volanti di polizia e gazzelle dei carabinieri. «Siamo ancora in fase identificativa» chiosano i carabinieri di via dei Fabbri Navali mentre danno la caccia all'attentatore. Trasportati entrambi all'ospedale Giovan Battista Grassi, i due sono stati sottoposti a intervento chirurgico.



Il 21enne, gravissimo, è ricoverato in Terapia Intensiva. «L'altro è sotto choc - continuano i carabinieri -. Tanto che non riesce a spiegarci bene cosa sia accaduto». Di fatto è caccia aperta all'aggressore, un piccolo boss ben conosciuto nell'ambiente malavitoso di Ostia Ponente, il Bronx della capitale. «Le condizioni del paziente sono critiche, disperate - ammettono i sanitari del Grassi - e la prognosi rimane riservata». I due sarebbero dei nullafacenti, in Italia da tempo, senza occupazione. L'accoltellatore, italiano, farebbe parte di una piccola «batteria» di rapinatori ed estorsori attiva lungo il litorale romano.

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Infastidiscono la figlia 15enne, illi prende a coltellate. Un cittadino egiziano in fin di vita, l'amico ferito gravemente. E un pregiudicato in fuga. È quanto accaduto in piazzale della Stazione del Lido, a Ostia, nel tardo pomeriggio di ieri. Succede tutto in una manciata di minuti quando, di fronte al terminal della ferrovia Roma Lido, arriva un'auto a tutta velocità. Scende un uomo, spalleggiato da un suo compare. È un italiano «di piazza» Gasparri, il quartierefoce del Tevere con le case popolari gestite dfamiglia Spada. L'uomo è a dir poco inferocito.I due extracomunitari, rispettivamente di 21 e 19 anni, avrebbero importunato pesantemente la figlia dell'uomo. «Quelli sono sempre davanti al bar e quando passo uscendo da scuola ci provano sempre e mi dicono cose» racconta la ragazzina al. Un soggetto «svelto di mano» e, soprattutto di coltello. Pregiudicato tra l'altro per rapina, l'italiano non se lo fa ripetere due volte e organizza una spedizione punitiva.