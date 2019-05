Orrore in provincia di Lecce | il corpo di un anziano bruciato vivo trovato nella sua

repubblica

(Di mercoledì 29 maggio 2019) E' accaduto a Collepasso. Antonio Leo, 89 anni, è stato cosparso di alcool da qualcuno che poi gli ha dato fuoco. Sentito dai carabinieri il figlio della vittima

