Orrore a Lecce, il corpo di un anziano bruciato vivo trovato nella sua abitazione

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’hanno cosparso di alcol e poi incendiato.a Collepasso, in provincia di, dove undi 89 anni, Antonio Leo, è statocadavere nel bagno della sua, una villetta al pian terreno di via Roma, a causa delle gravi ustioni riportate sul. L'omicidio sarebbe avvenuto nel bagno dell', a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. La scoperta è avvenuta in serata. Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stato Vittorio Leo, il figlio 48enne della vittima, titolare di un'agenzia immobiliare, che si trovava in casa al momento della tragedia e che in questi minuti viene ascoltato in caserma.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...