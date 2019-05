Oroscopo estate | Pesci | amore in caduta libera | stress dietro l' angolo

Oroscopo estate - Acquario : più amore familiare - meno amicizie : Voi nativi del segno dell'Acquario questa estate avrete dei rapporti familiari più consolidati, mentre le relazioni nate da poco e le amicizie non saranno favorite dall'incedere della stagione. Sono invece in rialzo i successi lavorativi, anche se qualche cavillo vi farà vedere tardi i frutti economici del vostro impegno. Poco stress, tranne che per gli studenti, e tanta voglia di fare avventure anche lontani dalla vostra città. amore e ...

Oroscopo estate - Capricorno : abili sul lavoro - salute in calo : Per voi nativi del segno del Capricorno questa estate 2019 sarà positiva per il successo lavorativo e la creatività, sempre da utilizzare sul posto di lavoro. In amore ci sarà tanta complicità e voglia di fare progetti, e i litigi saranno presenti solamente per dei motivi che richiedono massima serietà. Date un occhio alla salute, perché non sarà delle migliori, purtroppo. Amore e affetti Le coppie fresche saranno le predilette da Giove, perché ...

Oroscopo estate - Sagittario : energie in aumento e traguardi facili : I nativi del segno del Sagittario, in questa estate 2019, avranno una carica erotica fuori dal comune e tante energie da spendere per eventuali progetti lavorativi e finanziari. Sarà una stagione in cui potrete intraprendere un percorso importante che, alla fine, vi porterà alla realizzazione di molti dei vostri progetti. Sarà anche un'estate di rinnovamento dal punto di vista delle amicizie. Amore e affetti Per i sentimenti, questa estate, non ...

Oroscopo estate - Scorpione : energici sul lavoro - relazione in evoluzione : Voi nativi del segno dello Scorpione questa estate avrete successi e guadagni sul settore economico, ma dovrete lavorare ancora molto per l'ambito sentimentale. Se vi impegnerete a far evolvere il vostro rapporto rendendolo più maturo, potrete finalmente fare i progetti che entrambi cercate. Fortuna alle stelle, salute al top. ...Continua a leggere

Oroscopo estate - Bilancia : rapporti alle stelle - lavoro di un gradino più in basso : Voi del segno della Bilancia questa estate 2019 avrete un bel voto '9' per quanto riguarda l'ambito sentimentale ed erotico. Di un gradino indietro è presente il lavoro, più remunerativo anche se non di molto, ma decisamente più faticoso. Saranno di enorme importanza i momenti dedicati al relax assoluto, con passeggiate non troppo lunghe e viaggi abbastanza brevi. Amore e affetti Dopo molto tempo passato a penare sulla vostra situazione ...

Oroscopo estate - Vergine : progetti nuovi nel lavoro e passione ritrovata : Voi nativi del segno della Vergine questa estate 2019 sarete sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il lavoro, nonostante ci siano momenti in cui il vostro rendimento o sarà diminuito oppure poco apprezzato. L'amore invece ritroverà la sua stagione migliore con una intesa di coppia altissima e che sfocerà nell'eros e nelle conquiste per voi single. La stagione si presenterà favorevole anche per viaggi ed esperienze diverse da fare sia in ...

Branko 29 maggio : Oroscopo di oggi e previsioni dell’estate 2019 : oroscopo di oggi di Branko: previsioni di mercoledì 29 maggio 2019 e dell’estate Dalle pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni molto generali relative all’oroscopo di Branko di oggi, 29 maggio, ma anche dell’estate 2019, quindi con indicazioni valide sia per la giornata odierna che per i prossimi mesi, per ciascuno dei 12 segni dello zodiaco. Le ...

Oroscopo estate - Toro : serenità interiore : L'estate per i nativi del segno del Toro si prospetta molto carica sia di energie che di iniziative interessanti, su tutti i fronti. Anche se ci saranno periodi per niente facili, soprattutto in ambito lavorativo, la bella stagione, Saturno e la fine dell'opposizione di Giove saranno degli incentivi positivi per vivere questa fase dell'anno. I primi riscontri positivi riuscirete a vederli soltanto in prossimità della fine dell'estate. Amore e ...

Oroscopo estate - Cancro : difficoltà nel lavoro : Per voi nativi del segno del Cancro questa estate 2019 sarà più incentrata nella passione piuttosto che nei sentimenti, quindi sarete seducenti agli occhi altrui, ma non sono ancora indicate relazioni stabili. Il lavoro si presenterà difficoltoso e con qualche insuccesso, ma con l'incedere della stagione le cose potrebbero drasticamente cambiare. Amore e affetti Anche se non ci saranno risvolti dal punto di vista sentimentale all'interno della ...

Oroscopo estate - Leone : imbattibili su tutti i fronti - dall'amore alla salute : Voi nativi del segno del Leone questa estate sarete imbattibili su tutti i fronti: dall'amore al lavoro per finire con energie che sembreranno non finire mai. Energici, quindi, ma anche spigliati, seducenti e perspicaci soprattutto negli studi e a livello organizzativo. Insomma, sarete delle macchine con le batterie sempre cariche, che non deluderanno le aspettative di nessuno, tanto meno di loro stessi. ...Continua a leggere

Oroscopo estate - Gemelli : cauti in amore - meglio nel lavoro : Questa estate non sarà un periodo molto favorevole per voi nativi dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affetti e l'aspetto sentimentale. Sul campo lavorativo invece, più si susseguiranno i mesi estivi più avrete possibilità di incrementare la vostra fortuna. Quindi sarà necessaria anche della pazienza. ...Continua a leggere

Oroscopo estate - Ariete : sarà una stagione positiva : L'estate è ormai arrivata, e voi nativi del segno dell'Ariete estrapolerete ogni cosa positiva di questa magnifica stagione. Ci saranno degli alti e bassi che potrebbero compromettere alcune prestazioni lavorative e di studio, ma vi basterà un po' di autocontrollo e di positività per scacciare via questa nuvoletta di negatività. Amore e affetti Voi che siete già all'interno di una coppia da tempo la situazione non farà che migliorare sia sul ...

Oroscopo Paolo Fox estate 2019 : previsioni giugno - luglio e agosto : Oroscopo estate di Paolo Fox: le previsioni dei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 Sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito nelle edicole alla fine del mese di novembre del 2018, con l’Oroscopo di tutto il 2019, riprendiamo in questo articolo alcune previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox dell’estate 2019, con lo zodiaco di giugno, luglio e agosto, per tutti i 12 segni. giugno 2019 sarà ...

Oroscopo Branko di oggi - 21 maggio - e previsioni dell’estate 2019 : Branko: Oroscopo di oggi, martedì 21 maggio 2019, e prime previsioni dell’estate Assieme all’Oroscopo di Branko del giorno, oggi (21 maggio 2019), dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, sveliamo le prime previsioni dello zodiaco dell’estate, con indicazioni generali per tutti i segni. L’Oroscopo di oggi, 21 maggio, svela che la giornata odierna, per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ...