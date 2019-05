O con Di Maio o contro di lui Le fazioni M5S

conte incontra Salvini e Di Maio. Ecco come è andata : Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato stamattina i due vicepremier Di Maio e Salvini, per capire come affrontare il futuro in virtù dell’esito delle elezioni europee. Ha dimostrato, come suo solito, molta tranquillità. Tranquillità che è trapelata anche da un post comparso su Facebook pochi minuti fa, nel quale descrive gli incontri: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente il Vicepresidente Di ...

Caro Di Maio - non conta l’impegno - contano i risultati : L'avevamo detto per primi. Nonostante il Movimento 5 Stelle continui a dire di non essere "un partito come gli altri" la batosta elettorale (come accade in tutti i partiti) rimette in discussione la linea di comando e in questo caso regna una certa confusione su chi decide cosa e su chi viene interpellato per prendere una decisione. E non basta un clic sulla piattaforma Rousseau.Continua a leggere

M5S al referendum su Di Maio. Grillo : «Vai avanti». conte vede i vicepremier e va al Colle : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Di Maio : “Chiedo voto su Rousseau sul mio ruolo”. Grillo lo difende : “Deve continuare la lotta” : «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c’è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perché è giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato». Lo scrive Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle, a due giorni dal deludent...

Beppe Grillo sta con Di Maio. Ecco la sua lettera : Torna a parlare del Movimento 5 stelle anche Beppe Grillo. Il “padre” dei pentastellati rompe il silenzio elettorale e lo fa per difendere Luigi Di Maio, partendo proprio dalle considerazioni sulle Europee: Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il Movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita ...

Grillo : Di Maio continui battaglia : 15.16 "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun tipo. E'già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia, deve continuare la battaglia che stava combattendo". Così Grillo dal suo blog, sostiene Di Maio nella discussione interna al M5S, dopo la sconfitta alle Europee. "Siamo di fronte al rigetto dell'Italia peggiore nei confronti del movimento. Nessuna espiazione",aggiunge. "E'incredibile che una persona ...

Beppe Grillo : "Di Maio deve continuare la battaglia" : Beppe Grillo difende Luigi Di Maio. Il comico e garante del Movimento 5 stelle scrive sul blog: “Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che è successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, è un ferita per me. Luigi non ha ...

Beppe Grillo si schiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".

M5s - Bonafede : “Assoluta e totale fiducia a Di Maio. Dopo sconfitte giusto non fare finta di niente e fare riflessione” : ”Mi sembra scontato: da parte mia la fiducia a Di Maio è assoluta e totale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense. Di Maio, ha sottolineato Bonafede, ”ha deciso di chiedere agli iscritti un atto di fiducia, è un suo gesto in un momento in cui il movimento gli ha già confermato la fiducia coma fatto da grillo e da altri esponenti ”. ...

