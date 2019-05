Nuovo allenatore Milan 2019 | sostituto Gattuso | ecco i nomi favoriti

Milan - Nuovo allenatore : sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi - occhio alla novità! : nuovo allenatore Milan- Il Milan si prepara all’inizio della prossima stagione con una totale rivoluzione a livello societario, ma anche sul campo. Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso, la sensazione è che il club rossonero vorrebbe accelerare i tempi per la scelta del nuovo allenatore. L’indiziato numero uno resta Simone Inzaghi, il quale, salvo […] L'articolo Milan, nuovo allenatore: sarà corsa a 4! Non solo Inzaghi, occhio ...

Milan - Wenger potrebbe essere il Nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ Il precedente CR7 aumenta le speranze... : Guardiola nuovo allenatore Juventus? Le ultime notizie, le voci e le indiscrezioni sulla possibilità che il tecnico catalano firmi con i bianconeri.

Sarri Nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Ultime ore calde in casa Milan : il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul Nuovo allenatore : Stagione che può essere considerata deludente per il Milan, adesso inizia un nuovo progetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo Maldini, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per ...

SARRI Nuovo allenatore JUVENTUS?/ Litigio con David Luiz - preso a calci il... : SARRI NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

Tancredi Palmeri dichiara : 'Sarri è il Nuovo allenatore della Juve - firmerà un triennale' : Arrivano conferme importanti in merito al possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. A tal riguardo ha parlato il noto giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri, che nel suo consueto editoriale su Snai Italia, ha detto la sua sulla panchina bianconera, confermando una possibile intesa fra il tecnico toscano e la dirigenza bianconera. Le ultime indiscrezioni arrivate soprattutto dai media italiani sostengono infatti che la Juventus ...

Nuovo allenatore Juve dopo Allegri : Sarri potrebbe essere confermato : Nuovo allenatore Juve dopo Allegri: Sarri potrebbe essere confermato Nuovo allenatore Juve: tante ipotesi, nessuna certezza. dopo il divorzio tra la Juventus ed il suo ormai ex allenatore Massimiliano Allegri, si rincorrono tanti nomi sul suo possibile sostituto. Ma tra tanti papabili e alcune possibilità che a tratti sono apparse più concrete, finora nulla è deciso. Nuovo allenatore Juve, tante voci di mercato e nessuna ...

Nuovo allenatore Milan : Simone Inzaghi in vantaggio : Dopo le dimissioni annunciate da Gattuso il mondo rossonero sta subendo un vero e proprio scossone in cerca del Nuovo allenatore Milan. Insieme al tecnico calabrese andrà via anche il direttore sportivo Leonardo e non è detto che Maldini ricoprirà un ruolo ufficiale in società. C’è ancora molta incertezza ma Gazidis sembra proprio non voglia perdere tempo. Non sono passate neanche 24 ore dalla mancata qualificazione alla Champions ...

Nuovo allenatore Juventus - non solo Sarri : tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Basket - Serie A 2019 : Vincenzo Esposito è il Nuovo allenatore di Brescia : Dopo l’addio ad Andrea Diana, la Germani Basket Brescia ha comunicato che l’allenatore per la prossima stagione sarà Vincenzo Esposito. Il tecnico campano è reduce dall’esperienza sulla panchina della Dinamo Sassari, dalla quale si è dimesso nel Febbraio scorso prima dell’inizio delle Final Eight e con la squadra al sesto posto. che da giocatore è stato una vera icona del Basket italiano, si arricchisce di un nuovo ...

Juventus - Nuovo allenatore : ora arriva il nuovo retroscena! : SARRI Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani sul suo nuovo allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da alcune fonti della carta stampata, Paratici avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Un nuovo allenatore per cercare […] More

Dazn – Paratici : “Per il Nuovo allenatore aspettiamo per correttezza la fine di tutte le competizioni - abbiamo le idee chiare” : Fabio Paratici, è stato intervistato da Dazn. Le sue parole sul nuovo allenatore : “Se ci sarà da aspettare la finale di Europa League per Sarri? No, abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre scelte. Ci sono ancora molte competizioni in corso e finché non termineranno tutte è corretto rimanere su questa posizione. Guardiola? Credo che questo sia un mondo un po’ strano: non abbiamo avuto contatti e non ci abbiamo mai pensato, ...