Nuovi giochi e accessori Pokémon sono in arrivo per gli smartphone

AMD presenta i Nuovi processori Ryzen che promettono alte prestazioni nei giochi : In occasione dell’evento di apertura del Computex 2019 in corso a Taipei (Taiwan), AMD ha annunciato che a far data da luglio saranno disponibili i nuovi processori Ryzen 3000 per computer desktop, che includono i modelli Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X e Ryzen 7 3700. La novità più rilevante è il numero di core, ossia delle unità di elaborazione che lavorano insieme per garantire le migliori prestazioni possibili. Nel caso della nuova ...

Nuovi videogiochi in offerta con MediaWorld X-Days : in sconto anche Red Dead Redemption 2 dal 25 maggio : Videogiocatori unitevi e gioite, i MediaWorld X-Days sono tornati ad impazzare sul sito della celebre catena di elettronica di consumo. E, come già accaduto in passato con le stesse modalità, vanno a toccare anche il nostro amato universo in pixel e poligoni, con tanti sconti su console, accessori e sui principali videogame del momento. Prima di andare a snocciolare le offerte più interessanti, è importante sottolineare che gli X-Days sono ...

Nuovi giochi PS4 in sconto dal 15 maggio : offerte PS Store a meno di 20 e 10 euro : La ricerca di giochi PS4 in sconto non si ferma mai. E a ragione, considerando quanto sia vasta la libreria di titoli disponibili sulla console di ultima generazione a marchio Sony. Libreria per altro costellata di molti capolavori - o "solo" di ottime produzioni -, che andrebbero recuperati da qualsiasi appassionato di gaming. Ora che il colosso giapponese ha fornito le prime informazioni sull'attesissima PlayStation 5, è poi ancora più ...

Into the Breach e Mutant Year Zero : Road to Eden tra i Nuovi giochi disponibili su Origin Access : Il servizio di abbonamento Origin Access di Electronic Arts per PC ha aggiunto altri sei giochi al suo catalogo, per lo più sono stati inclusi giochi a turni e di strategia, riporta Twinfinite.Tra le nuove aggiunte al servizio troviamo Into the Breach e FTL: Faster Than Light, entrambi giochi di strategia a turni sviluppati da Subset Games.Into the Breach è stato pubblicato lo scorso anno e in molti hanno lodato il suo gameplay tattico e ...

Ipotesi PlayStation Plus di giugno 2019 : sono questi i Nuovi giochi PS4 gratis? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di giugno 2019. E questo è un fatto. Un altro fatto è che sono già in tantissimi i possessori di una PlayStation 4 a chiedersi quale sarà la selezione gratuita del colosso giapponese per il prossimo mese. Per chi non lo sapesse, si tratta di due videogiochi regalati dall'azienda dagli occhi a mandorla a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - indispensabile anche per giocare online e ...

Avengers all’assalto dei videogiochi - Nuovi rumor al 2 maggio sul gioco di Square Enix : Quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane è indubbiamente un momento molto caldo per gli Avengers: il gruppo di supereroi della Marvel, protagonista della pellicola record d'incassi Avengers Endgame, attualmente in proiezione nei cinema di tutto il mondo, ha infatti invaso trasversalmente tutto l'universo dell'intrattenimento, finendo ovviamente per fare la propria comparsa anche all'interno del media videoludico. L'esempio lampante ...

Nuovi sconti videogiochi su Amazon oggi 29 aprile : tra i saldi anche Anthem e The Division 2 : Finalmente è tempo di Nuovi sconti videogiochi su Amazon! La Divisione italiana del colosso dello shopping online ha infatti avviato oggi, 29 aprile 2019, una freschissima tornata di offerte nel suo catalogo, pensata nello specifico per tutti gli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. Come accade sempre in questi casi, i videogame in saldo su Amazon Italia saranno disponibili solo per un lasso di tempo limitato. Ed eventualmente fino ad ...

Assistere ad eventi live eSport e essere presenti nei giochi dei vostri amici? Spuntano dei Nuovi brevetti di Sony per la VR : Stando a quanto riportato da VG247.com, sembra che Sony voglia puntare sulla tecnologia VR in un modo tutto nuovo in futuro.Infatti, in rete sarebbero spuntati dei nuovi brevetti legati a un utilizzo molto interessante della realtà virtuale. Il primo brevetto si focalizza sulla possibilità di usare il visore PlayStation VR per Assistere ad eventi live eSport, diventando di fatto degli spettatori virtuali.Un secondo brevetto emerso online, ...

Tanti Nuovi sconti sul Play Store : ecco le offerte su app e giochi Android valide per il weekend : Sono più di 30 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 19 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Tanti nuovi sconti sul Play Store: ecco le offerte su app e giochi Android valide per il weekend proviene da TuttoAndroid.

Ultime uscite Xbox Game Pass - tutti i Nuovi giochi di aprile 2019 per Xbox One : Come accade ormai da qualche tempo, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass. Grazie al solito e buon Major Nelson, tutti i fedelissimi del colosso di Redmond possono consultare - e naturalmente godersi! - diverse nuove uscite che vanno ad arricchire il catalogo del servizio on-demand americano nel corso del mese di aprile 2019. La lineup include sei titoli per Xbox One, con i primi due disponibili già da domani - 11 aprile - e gli ...

Domani verranno annunciati sei Nuovi giochi per Xbox Game Pass : Proprio poco dopo avervi presentato un'offerta davvero imperdibile riguardante il servizio, arriva quello che è sostanzialmente un annuncio ufficiale da parte di Microsoft: il catalogo di Xbox Game Pass sta per accogliere sei nuovi giochi.Come segnalato da DualShockers, il profilo Twitter ufficiale dedicato al servizio ha sostanzialmente rivelato che nella giornata di Domani, 10 aprile, dovrebbero essere annunciati 6 nuovi titoli che entreranno ...

Nuovi giochi PS4 in sconto oggi 8 aprile : tutti i titoli dell’offerta Solo su PlayStation : Per la gioia di tutti gli appassionati, oggi è tempo di Nuovi giochi PS4 in sconto, per altro in formato scatolato. Il colosso giapponese Sony ha infatti avviato una nuova tornata di offerte primaverili dedicate ai titoli più celebri e amati dalla community sulla sua console di ultima generazione. Non a caso la promozione, al via l'8 aprile, prende il nome di "Solo su PlayStation". E vi permetterà, come è naturalmente intuibile, di acquistare i ...

Telltale Games : prima della chiusura lo studio doveva prendere una direzione diversa - con Nuovi giochi e un nuovo motore : Quando Telltale Games ha annunciato la sua chiusura l'anno scorso, i dettagli ufficiali relativi a questa mossa a sorpresa erano comprensibilmente scarsi. In una dichiarazione, l'amministratore delegato, Pete Hawley, disse che lavorò per impostare l'azienda su un "nuovo corso", ma era troppo tardi.In una nuova intervista con Gamespot, il direttore creativo, Kent Mudle, ha fatto luce su ciò che Telltale stava pianificando di fare prima che lo ...

Dontnod Entertainment è al lavoro su due Nuovi giochi non ancora annunciati : Dontnod Entertainment, il team dietro a Life is Strange, Vampyr e Remember Me, sta attualmente lavorando a due giochi non annunciati. Questo è stato rivelato attraverso un comunicato stampa che il team ha pubblicato, in cui ha anche annunciato i suoi ricavi annuali del 2018, riporta DSOGaming.Secondo il comunicato stampa, Dontnod Entertainment ha registrato una forte crescita delle vendite del 47,4% e ha generato ricavi per 14,3 milioni di Euro, ...