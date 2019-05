Novara | Nicholas Musi ha tentato il suicidio in carcere | si stava impiccando

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019)per compiere un gesto folle, il compagno di Gaia, la madre del piccolo Leonardo Russo, due anni, ucciso di botte in un'abitazione di Sant'Agabio, nel novarese. Secondo quanto riporta la stampa locale, e confermato dal sindacato di Polizia penitenziaria, l'uomo la scorsa notte avrebbedi togliersi la vita. L'aspirante suicida aveva legato un lenzuolo intorno alle sbarre della cella dove è detenuto: si voleva impiccare infatti. Fortunatamente gli agenti hanno notato degli strani movimenti e sono intervenuti in tempo per fermarlo, e farlo desistere dai suoi brutti propositi., che ha 23 anni, si trova indalla sera del 24 maggio scorso, quando insieme alla madre di Leonardo fu fermato con l'accusa di omicidio. Per dovere di cronaca e completezza di informazione, dobbiamo precisare che Gaia è stata arrestata, ma non si trova in. La donna è ...

