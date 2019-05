Nomine Ue | “no” a metodo “Spitzenkandidat” Weber verso il tramonto | l’Italia fuori dai

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il Consiglio europeo, riunito in sessione informale a Bruxelles, ha ribadito il "no" dei capi di Stato e di governo alla richiesta del Parlamento europeo di designare come candidato alla presidenza della Commissione uno degli "Spitzenkandidat" (candidati capilista) indicati dai partiti europei, e ha discusso poi alcuni altri criteri (parità di genere, equilibrio geografico) riguardo alledei nuovi vertici delle istituzioni Ue. "La discussione di oggi (ieri, ndr) - ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk - ha confermato l'accordo raggiunto dai leader nel febbraio dell'anno scorso, secondo cui il Consiglio europeo eserciterà il proprio ruolo al momento di eleggere il presidente della Commissione; il che significa che, in conformità con i trattati Ue, non potrà esserci alcuna automaticità".In pratica, i capi di Stato e di governo hanno risposto ...

