Noemi | la bimba ferita in un agguato | lascia la Rianimazione | adesso può stare con mamma

Napoli - Noemi lascia la Rianimazione : la bimba ferita in reparto con mamma e papà : Noemi ha lasciato il reparto di Rianimazione del Santobono: a distanza di 25 giorni dal grave ferimento subìto a piazza Nazionale, in un micidiale agguato di camorra - quando un proiettile...

Noemi - la bimba ferita a Napoli - si sveglia dal coma e dice : 'Come mai mi trovo qui?' : Un fatto tanto grave quanto pericoloso, che sarebbe potuto diventare ancor più tragico, se la piccola Noemi non si fosse più risvegliata dal coma farmacologico. La bimba, di appena quattro anni, infatti, era rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio. I proiettili vaganti l'avevano colpita ad entrambi i polmoni e da subito la sua situazione era apparsa molto ...

Noemi - catturato a Siena l'uomo che ha sparato - fermato anche il fratello. La bimba si è svegliata : Fermata la persona che il 3 maggio ha aperto il fuoco in piazza Nazionale ferendo la bimba: si chiama Armando Del Re . Arrestato anche il fratello Antonio

