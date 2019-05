Noemi ha lasciato la terapia intensiva Ora starà in reparto con mamma e papà

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019), la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria il 3 maggio a Napoli, haildi rianimazione dell’ospedale pediatrico Santobono. La bambina è stata trasferita in undedicato all’assistenza riabilitativa post, nel quale potranno essere ospitati anche i suoi genitori. Come riporta Il Mattino,prosegue il percorso di ripresa dopo essere arrivata in ospedale un mese fa in condizioni disperate con i polmoni trafitti da un proiettile vagante e la cui prognosi quod vitam è stata sciolta solo lo scorso 20 maggio.Ad accoglierla è una degenza attigua alla rianimazione, deputata all’assistenza riabilitativa post. Un luogo in cui sono trasferiti ipiccoli pazienti che, superata la fase più critica, non sono ancora in grado di andare in undi degenza ordinario.La decisione di trasferire la ...

