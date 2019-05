Nissan | la fusione Fca-Renault “può essere un’opportunità” 

Fusione Fca-Renault al vaglio di Nissan : 8.47 L'ipotesi di Fusione Fca-Renault viene esaminata da Nissan per valutarne "le opportunità" anche per la casa automobilistica giapponese,che comunque non è nella posizione di bloccarla. A tal fine il presidente di Renault,Senard, è volato a Tokyo, per partecipare alla riunione del Board che si occupa della supervisione dell'alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi. Intanto,il gruppo Fca dopo la proposta di Fusione con Renault conferma che ...

Fusione Fca-Renault - Elkann prova a rassicurare Nissan : Nomi in codice, località segrete, riservatezza assoluta. Un armamentario da agenti segreti più che da capitani d’industria. Il piano per la Fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Renault, che potrebbe cambiare il panorama mondiale dell’industria dell’auto, è stato messo a punto in una serie di incontri segreti nelle residenze private del president...

FCA-Renault - Elkann : la fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan chiede ragguagli al partner francese : Fusione FCA-Renault: cosa faranno Nissan e Mitsubishi? i pareri degli analisti e degli economisti sono discordanti il Presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, è partito oggi alla volta della città di Yokohama per presenziare alla riunione prevista per mercoledì mattina presso il quartier generale della Nissan. Senard appena arrivato in Giappone a dichiarato alla TV nazionale di essere pronto a discutere gli sviluppi della proposta FCA con ...

FCA-Renault - Elkann : fusione offre benefici anche a Nissan e Mitsubishi : John Elkann lancia un segnale alla Nissan e alla Mitsubishi per convincerle della validità del progetto di fusione presentato ieri alla Renault. In una dichiarazione inviata al quotidiano finanziario giapponese Nikkei, il presidente della Fiat Chrysler ha, infatti, messo in chiaro come la proposta di aggregazione non riguardi solo la Casa di Boulogne-Billancourt ma anche i due partner giapponesi.Vantaggi per tutti. La proposta è per ora ...

Financial Times : "Nissan rifiuta la fusione con Renault" : Calato il sipario su Carlos Ghosn , crolla la sua grande intuizione, la possibilità di gestire due case automobilistiche con lo schema di una alleanza. Il processo all'ex ceo di Renault-Nissan sarà ...

Financial Times : "Nissan rifiuta la fusione con Renault" : Calato il sipario su Carlos Ghosn , crolla la sua grande intuizione, la possibilità di gestire due case automobilistiche con lo schema di una alleanza. Il processo all'ex ceo di Renault-Nissan sarà ...