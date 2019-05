Neve si scioglie | riemerge cimitero di alberi spezzati dalla tempesta

Con la sabbia che arriva dal Sahara la Neve delle Alpi si scioglie prima : Se ne sono accorti camminando in montagna. Troppo rossa quella neve che doveva essere bianca. Colpa del deserto del Sahara che ogni anno a causa dei venti immette nell’atmosfera 700 milioni di tonnellate di polveri. La ricaduta del pulviscolo ha come effetto quello di scurire la superficie nevosa che a quel punto attrae di più i raggi solari antici...

Elisabetta Gregoraci sulla Neve vestita così : tutina inesistente - il ghiaccio si scioglie : "È tornato il freddo". Elisabetta Gregoraci scherza, ma la verità è che il ghiaccio è bollente. La bellissima conduttrice di Made in Sud pubblica su Instagram una insolita foto in tenuta invernale ma decisamente spinta. Colbacco e stivaloni imbottiti, ma in mezzo... una striminzita tutina bianca com