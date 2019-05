Nemiche per la pelle | trama | cast e curiosità per la strana coppia Buy – Gerini

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Mercoledì 29 maggio, in prima serata su Rai1, va in onda la commedia del 2016per la, a partire dalle 21.15. Il film è diretto da Luca Lucini e, nel, a parte le due protagoniste principali, ci sono anche ‘L’ispettore Coliandro’ Giampaolo Morelli e il Biascica di Boris, Paolo Calabresi.per la: il trailerper la: laLucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano neanche l’esistenza.per la: ilClaudia(Suburra – La serie, Viaggi di nozze, Sono pazzo di Iris Blond, Tutta colpa di Freud, Nero bifamiliare) interpreta Fabiola e, d’altro canto, Margherita Buy (Condannato ...

SpettacolandoTv : Nemiche per la pelle con #MargheritaBuy e Claudia Gerini questa sera su #Rai1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Nemiche per la Pelle' su Rai 1 -