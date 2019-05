‘Ndrangheta | 35 arresti a Crotone | i clan controllavano anche il turismo Gratteri

‘Ndrangheta - cinque arresti per omicidi in Lombardia e Calabria. Gli inquirenti : “Fu strategia di sangue” : “L’ omicidi o di Vincenzo Pirillo e l’ omicidi o di Cataldo Aloisio appaiono essere il prodotto di quella che fu una vera e propria strategia di sangue intrapresa dai capi storici della Locale di Ciro`”. È quanto scrivono i pm di Catanzaro dell’inchiesta che oggi ha portato all’arresto del Cataldo Marincola e di Giuseppe Spagnolo destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Paola Ciriaco su richiesta del procuratore Nicola ...

‘Ndrangheta - così i Psicopisani hanno tentato di scalzare i Mancuso : 31 arresti. Gratteri : “Cosca violenta e pericolosa” : Associazione mafiosa e concorso esterno. Ma anche estorsioni, danneggiamenti, rapine, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, lesioni pluriaggravate, intestazione fittizia di beni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Sullo sfondo il tentativo dei “Piscopisani” di scalzare la cosca Mancuso non solo dalla provincia di Vibo Valentia ma anche in tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo si chiama “Rimpiazzo” ...