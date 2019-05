«Nati nella cultura» | l’arte a disposizione delle neomamme

Boxe - Europei Junior 2019 : nella prima giornata fuori i tre azzurri impegNati - al femminile avanti Carlotta Abbate nei 60 kg : Si sono aperti oggi gli Europei Junior di Boxe a Galati, in Romania, con 19 pugili impegnati a difendere i colori dell’Italia. Quattro di essi sono saliti sul ring in questa prima giornata. Per quanto riguarda il settore maschile, l’esito degli incontri è stato nefasto: tre sconfitte su tre. Alessio Camiolo nei 48 kg, Giuseppe Vitolo nei 50 kg e Francesco D’Angelo nei 66 kg sono stati tutti battuti all’esordio, ...

Musica dance - balli scateNati e i milioni nascosti nella Rolls : le tre vite di Anna Bettozzi : La cantante, ballerina e agente immobiliare, nota anche come Ana Bettz, è stata fermata al confine di Ventimiglia. Sequestrato poi un milione e 700 mila euro. Ora è accusata di riciclaggio

Badminton - CampioNati Italiani 2019 : allineati i tabelloni agli ottavi. Poche sorprese nella prima giornata : prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Badminton: a Milano tutti i tabelloni si sono allineati agli ottavi, con due turni in programma per i tornei di singolare ed uno solo per i tre di doppio. Domani si disputeranno ottavi, quarti e semifinali, inoltre partiranno anche i tornei di paraBadminton. Nel singolare maschile dopo i primi due turni odierni restano in gara tutti i principali favoriti per il successo finale, con Rosario ...

Volleyball Nations League – Domani Mazzanti ufficializza le 25 azzurre utilizzabili nella competizione : Nazionale Femminile: Domani la lista delle 25 atlete per la Volleyball Nations League Domani il ct Davide Mazzanti ufficializzerà la lista definitiva delle 25 atlete azzurre che saranno utilizzabili nel corso della Volleyball Nations League 2019. Come nelle passate stagioni per ogni tappa il tecnico dovrà scegliere le 14 giocatrici da impiegare nei tre giorni di gara. La nazionale femminile Domani concluderà il collegiale di Cavalese e da ...

Arrampicata. Successo per gli italiani impegNati nella Coppa del Mondo a Wujiang - Cina - e nella Coppa Europa di Innsbruck - Austria - : Primo grandissimo risultato venerdì con il bronzo di Ludovico Fossali alla Coppa del Mondo Speed. L'atleta modenese ha stabilito, con un tempo di 5.856 s., il nuovo record italiano nella disciplina. ...

Scuola - Salvini nella bufera : AffiNati ‘Solo propaganda elettorale - insegnanti mai così soli’ : Il vicepremier Matteo Salvini vuole rigore e disciplina nelle scuole, oltre al ripristino del grembiule. Una proposta che sta sollevando un’ondata di polemiche. Ne ha parlato anche lo scrittore Eraldo Affinati, in un’intervista rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica’. Salvini rilancia il grembiule, Eraldo Affinati: ‘Con il sapere vanno eliminate le differenze’ Affinati non è d’accordo con il ...

Richiami alimentari : ritirati salumi preconfezioNati per rischio salmonella [MARCHIO E LOTTO] : Conad ha richiamato un lotto di salumi per rischio salmonella. Si tratta di Salame Golfetta marchiato Conad. Lotto di produzione n° 26910002 prodotto da Grandi salumifici italiani S.p.A., data di scadenza 08/05/2019, venduto in unità da 100 grammi. Nel motivo del richiamo si legge: “presenza di salmonella spp in una unità campionaria“. L’avviso del richiamo è stato pubblicato sulla pagina web del Ministero della ...

Animali : 600 cani avveleNati nella settimana di Pasqua : “Quella appena terminata con la Pasqua (e anche i giorni successivi fino ad oggi) viene definita la settimana di passione, bene per i cani di mezza Italia è stata una vera e propria via crucis – scrive l’AIDAA in un Comunicato – a causa dei bocconi avvelenati, oltre 600 i cani avvelenati nei giorni precedenti e successivi alla Pasqua e di questi almeno 140 sono morti, basta dare una scorsa alla rassegna stampa quotidiana ...

Will Smith nella sfida più impegNativa della sua carriera : Spero davvero - ha concluso Ang Lee - che questo film offra un'esperienza cinematografica completamente nuova al pubblico di tutto il mondo.' Per Will Smith le sfide emotive e fisiche di questo film ...

GF 16 - furiosa lite nella notte tra Cristian e Daniele per la nomiNation : 'Ti mangio vivo' : furiosa lite nella casa del Grande Fratello 16 al termine della diretta della terza puntata di ieri sera, che è stata a dir poco ricca di colpi di scena. I protagonisti di questa nuova furiosa lite, scoppiata al termine della trasmissione, sono stati Cristian Imparato e Daniele. Quest'ultimo, infatti, non ha gradito per niente la motivazione fornita dal cantante per la nomination di questa settimana e così abbiamo visto che durante la cena post ...

Getta cuccioli appena Nati nella spazzatura : le telecamere la riprendono : Arriva a bordo di una vecchia gip decapottabile, scende dall'auto con in mano un sacchetto. Apre i bidoni della spazzattura e alla fine lancia il sacchetto lì affianco. Poi risale in macchina e se ne ...

Tria : confermato l'aumento dell'Iva in attesa di alterNative - flat tax nella manovra : ... e che "i rendimenti italiani sono ancora troppo alti alla luce dei fondamentali della nostra economia, nonostante il miglioramento dopo l'intesa con l'Unione europea sulla legge di bilancio". flat ...

Nella seconda puntata del Grande Fratello 2019 le De Andrè si fanno a metà e Michael Terlizzi va in crisi : chi è finito in nomiNation? : Per alcuni è una vera e propria violenza quella compiuta da tutti su Michael Terlizzi Nella sua prima settimana in casa e Nella seconda puntata del Grande Fratello 2019. Il ragazzo è apparso visibilmente in crisi e lui stesso non riesce a spiegarsi quello che gli sta succedendo. In un primo momento parla di una Grande malinconia e della nostalgia della sua famiglia e dei suoi amici (che saluta più e più volte) ma per tutti sembra che ci sia ...

Vela - Nations Cup Grand Final 2019 : Ettore Botticini chiude in sesta posizione la prima fase e resta in corsa nella competizione : Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata di regate presso il St. Francis Yatch Club di San Francisco, in California (Stati Uniti), dove si sta svolgendo la Nations Cup Grand Final 2019, uno degli eventi più importanti del calendario velistico internazionale che si disputa ogni quattro anni. La competizione si svolge secondo la formula del match race, nella quale le imbarcazioni (J/22 forniti dagli organizzatori dell’evento) ...