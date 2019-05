Napoli su Rodrigo – Tutti i numeri dell’attaccante del Valencia

Rodrigo e Di Lorenzo : tecnica e fantasia per Il Napoli di Ancelotti : Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi spiega come sarà il Napoli di Ancelotti nel secondo anno di sua gestione, il primo in cui potrà decidere liberamente quale sarà la rosa su cui poter contare, sena doversi basare solo su una squadra ereditata da un predecessore. Sono i segnali che arrivano dal mercato che mostrano i cambiamenti in corso, scrive il quotidiano sportivo. In particolare, emergono tre tratti distintivi del prossimo Napoli: ...

Pronta un’offerta di 50 milioni per portare Rodrigo Moreno al Napoli : El Mundo Deportivo annuncia la separazione consensuale tra il Valencia e Rodrigo Moreno: il club vuole fare cassa e il calciatore è in cerca di una nuova avventura sportiva. E potrebbe scegliere proprio il Napoli di Ancelotti. Un divorzio non privo di dolore da entrambe le parti, con tanto di tifosi che a migliaia, ieri, chiedevano che restasse nel club, tanto da convincere il giocatore a indirizzare loro una lettera di ringraziamento per le ...

CorSport : Il Napoli punta Rodrigo Moreno del Valencia : Il campionato è appena finito e il Napoli, agevolato dalla certezza di una panchina salda, già si è portato avanti sul mercato. L’inviato del Corriere dello Sport da Barcellona, Andrea De Pauli, scrive oggi che Ancelotti guarda alla Spagna, per la precisione a Valencia. Nella città la cui squadra si è qualificata in extremis per la prossima Champions, “si dice con crescente insistenza” che Giuntoli sarebbe tornato all’assalto di Rodrigo ...

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Di Lorenzo - visite giovedi. Novità su Almendra - Ilicic - Rodrigo e Lozano” : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Di Lorenzo, visite giovedi. Novità su Almendra, Ilicic, Rodrigo e Lozano” Il Napoli si avvia a chiudere il primo colpo per la stagione 2019-20. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, di proprietà dell’ Empoli. Ma non solo, perché il club azzurro è molto attivo sul mercato alla ricerca di quelle che saranno le pedine da aggiungere allo scacchiere di Carlo Ancelotti. A ...

Calciomercato Napoli - Venerato : “Accordo con Veretout. Offerta per Trippier. Su Lazzari - Mandy e Rodrigo…” : Calciomercato Napoli, il punto di Ciro Venerato sulle possibili operazioni: Calciomercato Napoli. Nella giornata di ieri Il Mattino ha annunciato l’ accordo tra il Napoli ed il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Un’ indiscrezione confermata anche da Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato della RAI, intervenuto ai microfoni di Goal Show, trasmissione televisiva in onda su TV Luna, ha fatto anche il ...