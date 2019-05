Napoli | Noemi lascia la Rianimazione | la bimba ferita in reparto con mamma e papà

Bambina ferita - l'Italia applaude Napoli : ecco gli angeli che hanno salvato Noemi : È un gruppo di camici bianchi di grande valore, dell'ospedale Santobono e non solo, ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la...

Sparatoria a Napoli - la nonna di Noemi : “E' avvenuto un miracolo” : In collegamento a "Pomeriggio Cinque" anche il marito Alessandro: “Ci siamo accorti del ferimento della piccola solo dopo 20 minuti”

Napoli - “Noemi è fuori pericolo”. L’annuncio dei medici dell’ospedale Santobono : La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi ...

Napoli - la mamma di Noemi rompe il silenzio : «Voglio la pena più dura per quell'uomo nero» : «Per Noemi chiedo verità e giustizia, non vendetta»: Tania, la mamma di Noemi, affida all'avvocato Angelo Pisani, alcune riflessioni e risponde alle domande affidate dal...

Il papà di Noemi dichiara : 'Non lascio Napoli - devono andarsene i camorristi' : Dopo giorni di preoccupazione e di paura, i genitori di Noemi possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo. La piccola, vittima involontaria di agguato mafioso, è cosciente e sveglia. Nonostante abbia ancora bisogno di una macchina per l'ossigeno, il papà parla di un vero e proprio miracolo per la salvezza della sua bambina. Nonostante le indagini proseguono, il genitore ha dichiarato di non voler vendetta o allontanarsi da Napoli. Piuttosto ...

I genitori di Noemi : "Non cerchiamo vendetta e non lasciamo Napoli" : Parlano i genitori della bimba ferita nella sparatoria in pieno centro. Intanto emergono particolari inquietanti sull'uomo che ha sparato: Armando Del Re avrebbe

Noemi - parla il papà : “Non lasciamo Napoli - vadano via i camorristi” : Il padre della piccola gravemente ferita nella sparatoria dello scorso 3 maggio: "Quell’uomo ha ferito anche lo Stato e ci auguriamo sia condannato dalla giustizia al massimo della pena". “Noi Napoli non la lasciamo. Sono i camorristi che devono andarsene da questa città bellissima”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il padre di Noemi, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita per errore nell’agguato di piazza ...

Il padre di Noemi : "Non lascio Napoli - devono andarsene i camorristi" : “Non andremo via da Napoli”. Parola del padre di Noemi, la bambina ferita per caso da un killer che voleva uccidere un rivale. L’uomo è stato intervistato dal Corriere della sera.Il padre della giovane afferma:“Io non lo so quanto tempo ci vorrà per riuscire a fare di nuovo una passeggiata in strada senza aver paura e senza pensare a quel giorno terribile. Però noi Napoli non la lasciamo. Sono i ...