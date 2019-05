Napoli | agguato di piazza Nazionale | la piccola Noemi lascia la rianimazione

Agguato a Napoli - migliorano ancora le condizioni di Noemi : migliorano ancora le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio e ricoverata ancora in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono. Nel bollettino medico diffuso dall'ospedale si legge che la piccola "è sveglia, cosciente ed ha iniziato ad alimentarsi, respira spontaneamente ma necessita ancora di un supporto di ossigeno ad alti flussi, sebbene sia in decremento". Proseguono gli esami ...

Napoli - agguato fallito in ospedale : spari contro uomo già ferito. Commissario Asl : “Non posso dare camici antiproiettile” : Casco in testa e pistola in pugno, è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e ha aperto il fuoco, probabilmente provando a finire il “lavoro” che aveva iniziato in strada poco prima. Ma l’agguato è fallito di nuovo perché i colpi non hanno raggiunto l’obiettivo del sicario, un 22enne del quartiere Arenella che era giunto nella struttura ospedaliera poco prima, insieme ad altri giovani, con ...

Agguato a Napoli - gip convalida fermo per uno dei fratelli : Il gip del tribunale di Siena, Alessandro Buccino Grimaldi, ha convalidato il fermo di Armando Del Re, il 28enne ritenuto il responsabile dell'Agguato in piazza Nazionale a Napoli dello scorso 3 maggio. Episodio nel quale fu ferito gravemente il pregiudicato 31enne Salvatore Nurcaro, la piccola Noemi di quattro anni e la nonna della bimba. La decisione del magistrato, che ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha confermato le ...

Agguato Napoli - Gip : carcere per accusato : 10.48 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena ha emesso misura di ordinanza di custodia cautelare in carcere per Armando Del Re, il 28enne accusato di avere aperto il fuoco in piazza Nazionale, a Napoli, lo scorso 3 maggio contro Salvatore Nurcaro. Prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo per Antonio Del Re, fratello di Armando, accusato di aver fornito supporto logistico al fratello. Nell'Agguato è ...

Bomba ferita a Napoli - i fratelli killer buttarono via il cellulare dopo l'agguato : Aveva un telefono «criptato», che ha provveduto a buttare via appena ha capito di essere finito nel mirino delle indagini sul ferimento della piccola Noemi. Ha fatto appena in tempo ad...

Agguato a Napoli - l’accusato : “Io non c’entro niente” : "Non c'entro niente con questo fatto". Armando Del Re, accusato di avere compiuto l'Agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale e' rimasta ferita la piccola Noemi, si e' difeso dinanzi al giudice per le indagini preliminari Buccino Grimaldi del Tribunale di Siena durante l'udienza di convalida del fermo. Il gip decidera' se convalidare o meno il fermo nella giornata di lunedi'. Assistito dall' avvocato Claudio Davino, Del Re ha ricostruito i ...