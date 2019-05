Music Awards | Carlo Conti fa un chiarimento su Vanessa Incontrada

lanostratv

(Di mercoledì 29 maggio 2019): la confessione diprima dei2019 Sta per tornare su Rai1 l’eventoale più atteso dell’anno (dopo il Festival di Sanremo, ovviamente): trattasi deiche, come negli ultimi anni, saranno condotti da. Due serate anche quest’anno per i, che andranno in onda mercoledì 5 e giovedì 6 giugno a partire dalle 20.35 circa. E ad una settimana dalla messa in onda, il padrone di casa, raccontandosi sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, ha parlato della collega. Suha dichiarato: A me non piace la conduzione in coppia, mi considero un battitore libero., però, è un’eccezione: le dico sempre che, pur essendo spagnola, è più toscana di me, perchè vive a Follonica da molti anni. Noi due ci capiamo al ...

Shining__Star94 : Vorrei scappare via e andare a Verona per vedere Mika (e non solo) ai Music Awards e visitare la città ???? - StoesselRealB : RAGA GIORDANA NEL CAST DEI MUSIC AWARDS AW PICCOLINA NON CI POSSO CREDEREE ???? - CHENBAE45959461 : RT @tishruIes: tish ai music awards me la meritavo #amici18 -