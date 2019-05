Motori – Suzuki European GSX-R Meeting | saranno presenti anche Rins e Mir

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno,Deutschland organizza il secondo raduno europeo dedicato alle GSX-R di tutte le epoche. Da venerdì 21 a domenica 23 giugno il circuito belga di Zolder farà da splendida cornice alla seconda edizione dell’GSX-R, il raduno ufficiale dedicato a tutte leGSX-R costruite dal 1985 a oggi. Così come lo scorso anno, l’evento sarà organizzato daDeutschland e si svolgerà in concomitanza con la terza prova dell’Internationale Deutsche Motorrad meisterschaft 2019, il campionato tedesco di velocità che vede prendere il via svariate classi, tra cui il trofeo monomarca GSX-R 1000 Cup. La manifestazione avrà come ospiti d’onore i due alfierinella MotoGP, Alexe Joan Mir. Obiettivo: quota 400 Nel 2018 il raduno ha fatto registrare 300 presenze, un successo clamoroso, che ...

ANSA_Motori : Da #Suzuki sconti e promozioni per un’estate a due ruote #ANSAmotori - Italpress : Motori: UN WEEKEND DI PROVE IN 4 TAPPE PER SUZUKI MOTO - Italpress : UN WEEKEND DI PROVE IN 4 TAPPE PER SUZUKI MOTO -