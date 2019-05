Motori – Nuova KIA XCeed ecco le prime foto della vettura GALLERY

Motori – Nuova Renault Twingo : ecco tutto quello che c’è da sapere sulla city car nata nel 1993 [GALLERY] : Agile, Cool e Connessa, Nuova Twingo cambia look, sia all’interno che all’esterno. Più connettività a bordo, con il nuovissimo sistema multimediale Renault Easy Link Dal lancio nel 1993, Renault Twingo è stata venduta, in Europa, in oltre 3,7 milioni esemplari di cui oltre 415.000 in Italia. Innovativa, sbarazzina, dall’animo urban e anche femminile, dopo 26 anni di successi Twingo è arrivata al giro di boa della terza generazione, ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

Motori – Nuova Škoda Superb l’ammiraglia si fa Scout [GALLERY] : Škoda Superb: l’ammiraglia si veste da fuoristrada proponendo con la Nuova versione Scout una spiccata indole off-road Per la prima volta Škoda offre la sua ammiraglia nella versione Scout. La Nuova Superb Scout coniuga perfettamente design elegante e qualità off-road, presentandosi così come un modello multifunzione, allo stesso tempo robusto e all’insegna del lifestyle. Superb Scout, un modello disponibile ...

Motori- Nuova Suzuki Katana Jindachi - la full-optional di serie [PREZZO E FOTO] : Suzuki presenta una Nuova versione della Katana, la Jindachi, che rende ancor più esclusiva la modern-classic giapponese grazie ad una dotazione di serie straordinaria Il listino della Suzuki Katana si amplia con il lancio della Nuova versione Jindachi, che si pone al vertice della gamma grazie a un equipaggiamento eccezionale. Il suo nome è ancora una volta ispirato all’affascinante mondo delle tradizionali armi bianche ...

Motori- Nuova Moto Guzzi V7 III Stone da oggi in vendita [PREZZI E FOTO] : In vendita la Nuova Moto Guzzi V7 III Stone “Night Pack”, lo stile autentico del mitico V7 si arricchisce e si rinnova con una dose massiccia di tecnologia Da sempre Moto Guzzi evolve i modelli della famiglia V7 III preservandone inalterati carattere e autenticità, valori unici destinati a durare nel tempo, come questo modello inimitabile che ha fatto la storia della Moto. Accade anche per l’ultima nata, la Moto Guzzi ...

Motori – Nuova Opel Corsa - rubate le foto prima della presentazione : tutti i dettagli [GALLERY] : Le immagini trapelate mostrano il design della Nuova Opel Corsa che doveva essere presentata a settembre al Salone dell’Auto di Francoforte Opel è, oramai, pronta al lancio di uno dei prodotti più importanti di tutta la sua storia. Nonostante questo, i piani del gruppo tedesco che prevedevano la presentazione ufficiale al prossimo Salone dell’Auto di Francoforte in settembre, sono stati letteralmente ‘sabotati’ ...

Motori – Nuova Renault Clio : perché la bestseller francese è la più sicura della categoria? : La nuovissima Renault Clio è riuscita ad ottenere l’ambita valutazione di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP La quinta generazione dell’iconica Renault Clio che verrà commercializzata a breve, è già una delle city car più sicure mai testate da Euro NCAP. È diventata infatti il 22esimo veicolo del Gruppo Renault a ricevere questo punteggio massimo di 5 stelle. La bestseller del Gruppo Renault è stata testata secondo il ...

Motori – Nuova Skoda Scala : prezzo - caratteristiche e dove provarla - tutto quello che c’è da sapere [FOTO] : La Nuova Skoda Scala porta su strada spazio ai vertici della categoria, numerosi sistemi di guida autonoma di livello 2 e la Nuova generazione del sistema di infotainment e connettività Dopo il debutto allo scorso Salone dell’auto di Ginevra, per la Nuova berlina di segmento C, Skoda Scala, è arrivato il momento del lancio sul mercato italiano. Il modello, interamente inedito, sfrutta la grande flessibilità concessa dalla piattaforma MQB ...

Motori – Nuova Audi Q5 ibrida plug-in : trazione Quattro e consumi da record [INFO e PREZZI] : Particolarmente silenzioso e con zero emissioni in città, quanto efficiente e comodo nei lunghi trasferimenti, Audi Q5 55 TFSI e Quattro è il nuovo SUV ibrido plug-in dei Quattro anelli Audi Q5 55 TFSI e Quattro è il primo dei nuovi modelli ibridi plug-in di Audi. Il sistema prevede un motore a combustione e un motore elettrico intelligente che consente di coprire elettricamente la maggior parte delle distanze quotidiane, infatti, secondo ...

Motori- Jeep Wrangler nuova generazione - nominata “4×4 dell’anno” per la sesta volta in 34 anni. : Si espande l’eccezionale palmarès della mitica Jeep Wrangler, la nuova generazione conquista per la sesta volta il titolo di “4×4 dell’anno” La nuova generazione della Jeep Wrangler – la JL – è stata eletta “4×4 dell’anno 2019” da una giuria composta da esperti lettori e redattori della rivista francese specializzata 4×4 Magazine. La Wrangler è il sesto modello Jeep ad ...

Motori- Bolt Nano : Usain Bolt accetta la sfida e si fa trovare pronto - la sua nuova disciplina? La corsa all’elettrico! : Usain Bolt accetta la sfida e si fa trovare pronto, la sua nuova disciplina? La corsa all’elettrico! Al Salone VivaTech di Parigi presenta la Bolt Nano Durante il Salone VivaTech di Parigi, l’otto volte campione olimpico Usain Bolt ha lanciato un nuovo modello di citycar elettrica. La piccola micro car è una due posti elettrica ispirata alla Renault Twizy. La Nano che prende il nome dal Centometrista potrebbe essere ...

Motori – Nuova Toyota Aygo Connect : meno la usi… meno la paghi : La Nuova Toyota Aygo Connect sarà proposta con la Nuova formula Pay per Drive Connected in grado di adattare il piano dei pagamenti all’effettivo utilizzo dell’auto La gamma Aygo si rinnova e diventa Toyota Aygo Connect, sarà la prima vettura di casa Toyota ‘connessa a 360°’ in linea con le esigenze attuali di un cliente sempre più al passo con i tempi. Il modello attuale, che già oggi prevede la Smartphone integration con Apple Car Play e ...

Motori – Offensiva Honda : ecco i dettagli della nuova Jazz ibrida : La volontà di Honda di proporre Jazz con questo tipo di alimentazione segue l’annuncio del costruttore secondo cui tutti i suoi modelli in Europa diventeranno ibridi entro il 2025 L’Honda Jazz è una monovolume di segmento B, famosa per la sua affidabilità e per l’abitabilità da classe superiore nonostante le dimensioni compatte. Giunta ormai alla sua terza generazione, si prepara a rinnovarsi dotandosi di un nuovo ...

Motori – Nuova McLaren GT : potente e comoda ma non per tutti [GALLERY] : McLaren ridefinisce le regole del concetto Gran Turismo con una vettura unica. La Nuova McLaren Gt unisce i concetti di Gran Turismo, velocità, potenza e prestazioni con caratteristiche di comfort impareggiabili McLaren automotive svela oggi la sua interpretazione esclusiva di una Gran Turismo moderna: La Nuova McLaren Gt. Sinuosa, elegante e muscolosa, la Nuova GT superleggera sfida le convenzioni della categoria Gran Turismo con un ...