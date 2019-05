MotoGp | Petrucci raggiante | “al Mugello corro in casa | questa è la mia pista preferita”

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Il pilota della Ducati ha parlato in vista della gara del, sesto appuntamento del Mondiale diUn terzo posto ottenuto a Le Mans per prepararsi al meglio in vista del Gp del, gara speciale per Danilo. Il pilota ternano ha sempre sfornato buone prestazioni sul circuito toscano, dove in quattro stagioni con Ducati ha sempre chiuso tra i primi dieci al traguardo, con un terzo posto nel 2017 come miglior risultato personale. AFP/LaPresse Intervenuto al sito ufficiale Ducati,ha sottolineato: “ho sempre delle belle sensazioni quando arriva il momento di correre al. Sono molto felice perché correrò ‘in’, su quella che è la miapreferita, oltre che un tracciato sul quale la Desmosedici GP può esprimersi al meglio, come si è visto negli ultimi anni. Penso che questo round rappresenti una buona occasione per fare bene, e sono ...

