MotoGp – La Ducati al Mugello con un asso nella manica per battere Marquez e la Honda

MotoGp - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

MotoGp – E’ giunto il momento di scegliere in casa Ducati - Ciabatti rivela : “Petrucci o Miller? Ecco quando decideremo” : Il direttore sportivo della Ducati ha rivelato quando il team prenderà una decisione su chi sarà il pilota che affiancherà Dovizioso nel 2020 Entrambi hanno il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, entrambi puntano a quella moto ufficiale accanto ad Andrea Dovizioso. Danilo Petrucci vuole tenersela stretta, Jack Miller conquistarla lasciando così la Pramac per approdare in Ducati. Uno o l’altro, sarà il team di Borgo ...

MotoGp – La Ducati mette gli occhi su Marquez - Guidotti fa chiarezza : “ecco come stanno le cose” : Franco Guidotti e l’interessamento del Team Pramac ad Alex Marquez: le parole del team manager della squadra satellite Ducati Il weekend di gara di Le Mans ha regalato immense soddisfazioni alla famiglia Marquez: sia Marc che Alex si sono aggiudicati la gara del Gp di Francia, salendo sul gradino più alto delle rispettive categorie. Proprio durante il fine settimana francese ha attirato l’attenzione uno scoop riguardante ...

MotoGp - pazza idea per la Ducati : delineata la strategia per mettere le mani su Marc Marquez : Il fratello del campione del mondo potrebbe sbarcare l’anno prossimo in MotoGp, sulle sue tracce c’è già la Pramac di Campinoti e Guidotti Un sogno proibito, una strategia delineata per poter mettere le mani sul campione del mondo. La Ducati punta in alto, pensando di mettere le mani su Marc Marquez gettando le basi per un piano pluriennale che potrebbe compiersi nel 2021, anno di scadenza del contratto dello ...

MotoGp - Motomondiale 2019 : Ducati e un vantaggio tecnico smarrito. Così Marquez fa la differenza : La stagione 2019 del Motomondiale si è aperta in Qatar con la convincente vittoria di Andrea Dovizioso e della sua Ducati, frutto di una guida pulita ed efficace da parte del forlivese ma anche del preciso e minuzioso lavoro dei tecnici del marchio italiano durante l’inverno. La brillantezza tecnica del mezzo era dovuta infatti, tra le altre cose, a una pinna montata sul forcellone volta a incanalare il flusso dell’aria sulla gomma ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta : Lunedì’ di analisi, lunedì di bilanci. E’ un grande classico che, dopo gli eventi domenicali, ci si dorma un po’ sopra e si butti giù un’idea su quanto è accaduto. E’ il caso del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato celeberrimo di Le Mans la classe regina si è esibita e la replica di Jerez de la Frontera è andata in scena relativamente al nome del vincitore: Marc Marquez. Lo ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

MotoGp - analisi prove libere GP Francia 2019 : Honda e Ducati sembrano a proprio agio - la Yamaha brilla a metà : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Sullo storico circuito di Le Mans abbiamo assistito a due turni interessanti ed indicativi che non hanno lesinato sorprese e delusioni. Su tutti, ovviamente, Maverick Vinales. L’alfiere della Yamaha, dopo tanta sofferenza, sembra finalmente avere capito a pieno la sua M1. Lo aveva annunciato già ieri, lo ha ribadito oggi in pista. Il ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video prove libere : Quartararo 1° nella FP1 - Ducati ok! : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Francia 2019 Le Mans: tempi e classifica delle sessioni del GP, oggi venerdì 17 maggio,.

MotoGp - Danilo Petrucci col fiato sul collo : “quando guidi una Ducati ufficiale vogliono che lotti per il podio” : Danilo Petrucci ha parlato della sua esperienza in Ducati che per adesso non decolla, la questione contratto continua a tenere banco Danilo Petrucci in cerca di una sterzata per la sua stagione in MotoGp con la Ducati. Il pilota italiano sa bene che serve un cambio di rotta e lo cercherà sin dal Gp di Francia: “abbiamo analizzato i setup della moto, diversi aspetti mancati a Jerez e che potremmo utilizzare qui dove siamo stati veloci ...

MotoGp - ecco il Gp di Francia : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sulla gara di Le Mans : dieci segreti del prossimo Gp di Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp Dopo aver concluso la prima tappa della lunga fase europea del Campionato Mondiale MotoGp con entrambi i piloti nella ‘top-five’ a Jerez (Spagna), il Ducati Team è pronto a tornare in pista a Le Mans (Francia) per il quinto round stagionale, in programma dal 17 al 19 maggio. Andiamo a scoprire 10 dati chiave sulla tappa francese: Il ...