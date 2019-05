Moto2 | GP Italia 2019 | Lorenzo Baldassarri vuole rialzarsi dopo il k o di Le Mans per

Moto2 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Steven Odendaal è primo con gomme slick - gli italiani di punta non rischiano : L’ultima sessione di prove libere della Moto2 prima delle qualifiche del pomeriggio ha visto il sudafricano Steven Odendaal ottenere il miglior tempo al termine di un turno abbastanza interlocutorio nell’economia del fine settimana del Gran Premio di Francia 2019. Il portacolori del Team NTS RW Racing GP ha messo in evidenza la propria capacità di adattamento in condizioni di pista ibrida, montando le gomme d’asciutto negli ...

Moto2 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Binder è il più veloce davanti a Gardner e Baldassarri - ottima prova degli italiani : Brad Binder stampa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto2 e si candida ad un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del quinto round stagionale del Motomondiale. Sul circuito Bugatti di Le Mans il sudafricano della KTM è riuscito a fare la differenza proprio nell’ultimo tentativo di time-attack con pneumatici freschi ed è balzato in vetta alla classifica con uno ...

Moto2 - Pasini ‘cambia’ ancora squadra : il pilota italiano in pista anche a Le Mans con il team Petronas : Il pilota italiano correrà anche nel prossimo Gran Premio di Le Mans, prendendo il posto dell’infortunato Pawi nel team Petronas Mattia Pasini correrà anche a Le Mans, il pilota italiano infatti è stato scelto dal team Petronas per sostituire Khairul Idham Pawi, operato a Barcellona per tre fratture esposte al mignolo procurate in seguito ad una caduta avvenuta nelle libere di Jerez. Sarà dunque Pasini a sostituirlo, che dunque ...

Motomondiale : Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli trionfano a Jerez - l’Italia sogna per i Mondiali Moto2 e Moto3 : La domenica del Motomondiale di Jerez de la Frontera è stata trionfale per i colori azzurri nelle classi Moto2 e Moto3, con i convincenti successi di Lorenzo Baldassarri e Niccolò Antonelli che hanno rilanciato ulteriormente le ambizioni italiane per la classifica iridata in entrambe le categorie. Più in generale questo avvio stagionale ha evidenziato la ricchezza del vivaio nostrano, sempre più vicino numericamente e qualitativamente a quello ...

Moto2 – Baldassarri trionfa a Jerez - battuti Navarro e Fernandez : tris stagionale per il pilota italiano : Il pilota del Pons Racing vince davanti a Navarro e Fernandez, centrando il terzo successo in quattro gare Terza vittoria su quattro gare per Lorenzo Baldassarri, il pilota italiano riscatta la battuta a vuota di Austin e torna sul gradino più alto del podio nel Gp di Jerez. Un successo voluto e meritato per il rider del Pons Racing, che precede sul traguardo gli spagnoli Navarro e Fernandez. Quarta posizione invece per Luthi, abile a ...

Moto2 - GP Spagna 2019 : warm-up. Alex Marquez precede Thomas Luthi - gli italiani rincorrono : Alex Marquez (KAlex Eg 0,0 VDS) ha fatto segnare la migliore prestazione nel corso del warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 di Moto3. Lo spagnolo, infatti, ha chiuso i venti minuti del turno mattutino con il crono di 1:41.582, precedendo lo svizzero Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) per appena 14 millesimi. Terza posizione per l’australiano Remy Gardner (KAlex Onexox) a 0.218, quarta per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) con un ...

LIVE Moto2 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale. Italiani a caccia della rimonta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto2 e primo atto del lunghissimo tour europeo del Motomondiale. Si corre sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera, il quale ospita il GP iberico ininterrottamente a partire dal 1989 ed è molto utilizzato dai team per effettuare i test grazie al clima rovente di questa zona del sud della Spagna. Per la classe mediana si ...

Moto2 – Mattia Pasini ha una seconda chance : il pilota italiano in pista anche a Jerez de la Frontera : Altro che cabina di commento: Mattia Pasini ha una seconda possibilità, il pilota italiano di nuovo in pista a Jerez de la Frontera Se dopo il Gp di Austin, nel quale ha avuto l’opportunità di gareggiare sulla Kalex del Pons Racing, Mattia Pasini si era ormai messo l’anima in pace ed era pronto a tornare in cabina di commento, alla vigilia del Gp di Spagna è arrivata una notizia che fa brillare gli occhi di gioia del pilota ...

Moto2 - la festa è già finita per Mattia Pasini : il pilota italiano a Jerez tornerà in cabina di commento : Dopo l’ottimo quarto posto ottenuto ad Austin, Pasini dovrà lasciare la moto del Pons Racing Team ad Augusto Fernandez, ristabilitosi dopo l’infortunio La grandissima prestazione fornita ad Austin non è bastata a Mattia Pasini, che si prepara a tornare in cabina di commento a Jerez per commentare la Moto2 per Sky Sport MotoGp HD. LaPresse/Alessandro La Rocca In Texas il romagnolo è stato comunque uno dei migliori in pista, ...

Moto2 – Prime libere nel segno di Schrotter - Luca Marini primo tra gli italiani [TEMPI] : Marcel Schrotter ottiene il miglior tempo nelle Prime prove libere del Gp delle Americhe: i tempi dei piloti di Moto2 sul circuito di Austin Dopo le Prime prove libere di MotoGp, anche le FP1 di Moto2 sono scese in pista sul circuito di Austin. Il miglior tempo della prima sessione di prove è stato firmato da Marcel Schrotter, seguito da Thomas Luthi e Jorge Navarro. primo tra gli italiani, Luca Marini quarto. Da segnalare anche la decima ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Argentina 2019 : Marcel Schrotter vola - ma Luthi e Lowes sono vicini - gli italiani faticano : Il Warm-up del Gran Premio di Argentina di Moto2 ha avuto due grandi protagonisti: il cielo plumbeo e Marcel Schrotter. Dopo la pioggia della nottata, infatti, la mattinata di Termas de Rio Hondo vede dense nuvole pericolose ma, per il momento, il tracciato rimane assolutamente asciutto. Il più veloce in questi 20 minuti di sessione, dunque, è Risultato il tedesco del team Kalex Dynavolt con il tempo di 1:42.693 il nuovo record della pista ...