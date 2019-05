Morto Gabriel Diniz | aveva solo 28 anni | era una star del pop latino

L' ultimo audio di Gabriele - Morto in bici : "Strada brutta - qui mi investono" : “Sto tornando. Sono nel tratto più brutto, devo passare in mezzo alla strada. Spero che non mi mettano sotto, se no addio vita”. E invece addio alla vita, Gabriele Raffa, 15 anni di Treviglio, l’ha detto davvero. Questi sono gli ultimi messaggi audio che il ragazzo, di ritorno da Casirate d’Adda dove era andato a trovare la fidanzatina ha spedito agli amici prima di venire falciato sulla provinciale 472. Su Il ...