Minori | Save the Children | “Quasi uno su tre non vive infanzia come merita” Italia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Quasi un bambino su tre al mondo non ha il diritto dire l’merita. La Repubblica Centrafricana è il Paese più a rischio per i, mentre Singapore è quello più a misura di bambino. L’è invece all’ottavo posto dietro a Svezia, Finlandia, Irlanda, Germania, Slovenia e Norvegia. È la situazione descritta dathenell’annuale rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo diffuso alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini. Per l’è un buon piazzamento, nonostante ci siano 1,2 milioni diin povertà assoluta nel nostro paese. Sempre nella graduatoria ben 10 stati africani – di cui 6 colpiti da conflitto – occupano gli ultimi 10 posti.thecompie 100 anni e pubblica un nuovo dossier: “420 milioni di bambini vivono in ...

