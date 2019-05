Milano | tre spacciatori arrestati in Stazione Centrale

Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera cominciano le semifinali dei Playoff di Serie A di basket con la disputa di Gara-1 della serie tra AX Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. Le due formazioni arrivano a questa sfida avendo disputato due serie di quarti di finale completamente opposte: le Scarpette Rosse hanno sofferto le pene dell’inferno contro la Sidigas Avellino perdendo la prima e la terza partita e risolvendo la pratica solo alla quinta e così ...

Basket - Serie A : Milano la spunta a gara-5 - Avellino stremata esce tra gli applausi : Olimpia Milano vittoriosa contro Avellino grazie ad un grande ex: Nunnally autore di 25 punti in gara-5 L’Olimpia Milano approda alle semifinali scudetto del campionato di Serie A di Basket. Lo fa dopo aver superato in 5 combattutissime gare Avellino, squadra che non ha mollato un colpo in questi 5 incontri, squadra però arrivata un po’ stanca a questo ultimo atto della Serie. 92-76 il finale questa sera in quel di Milano, con ...

Olimpia Milano-Avellino - Gara-5 Quarti Play-off : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà questa sera la sfida tra A|X Armani Exchange Milano e Sidigas Avellino: è dentro o fuori. Chi vincerà si troverà di fronte Sassari in semifinale, chi perderà concluderà la stagione. Non pronosticata, Gara-5 è arrivata tramite un doppio ribaltamento del fattore campo: il primo l’ha effettuato dalla Scandone in gara-1, che ha di fatto condizionato tutta la serie, mentre il secondo è stato opera dell’Olimpia due giorni fa, ...

Playoff basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? Che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

