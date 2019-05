Milano-Sassari | Gara-1 Semifinale Playoff basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...

Basket - playoff : iniziano le semifinali. Milano-Sassari è la vera sfida scudetto? Cremona contro Reyer per stupire ancora : L’ultima a metterci piede è stata la Reyer Venezia, uscita vincente dal quarto di finale più brutto dei playoff scudetto di Basket. La squadra lagunare è la semifinalista che mancava alla Serie A (87-62 a Trento, MarQuez Haynez 23 punti) per completare il quadro degli accoppiamenti più scontati. Alla fine, c’è la storia del campionato tra le quattro sopravvissute: Milano, Cremona e proprio Venezia hanno sostanzialmente fatto corsa a ...

Basket - Semifinali Play-off 2019 : Milano-Sassari e Cremona-Venezia. Date - programma - orari e tv. Il tabellone completo : Saranno Milano-Sassari e Cremona-Venezia le Semifinali dei playoff scudetto della Serie A di Basket. La formazione di Simone Pianigiani, principale favorita sulla carta, ha superato Avellino, trascinata da James Nunnally e ora si troverà di fronte la squadra di Gianmarco Pozzecco, che sta vivendo un ottimo momento di forma e ha battuto Brindisi. Nell’altra sfida vedremo invece opposti Cremona, che per la prima volta nella storia si giocehrà una ...

Olimpia Milano-Dinamo Sassari - Semifinali Play-off basket 2019 : date - programma - orari e tv : Si conosce la prima serie di semifinale dei playoff scudetto 2018-2019. A disputarla saranno A|X Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. In molti ritengono questa una finale anticipata, e c’è della ragione: Milano è la squadra ritenuta universalmente la più attrezzata per la vittoria, ma Sassari è proveniente da un momento clamorosamente positivo, in cui da più di due mesi non conosce la parola sconfitta e, nel mezzo, s’è ...

Basket - playoff Serie A : Sassari chiude la serie - Avellino sul 2-1 con Milano : Sidigas Avellino vittoriosa contro Milano, serie adesso sul 2-1 per la squadra campana, non Sassari che attende di conoscere la sua avversaria Sidigas Avellino – A|X Armani Exchange Milano 69-62. I campani non mollano e si portano avanti nella serie contro l’Armani per 2-1. Dopo il primo atto della serie vinto da Avellino, Milano aveva fatto la voce grossa in gara-2 prima di crollare nel primo atto in terra campana. Una gara ...

Basket - gara-3 Playoff Serie A 2019 : sfida che può essere decisiva tra Avellino e Milano - match point per Sassari contro Brindisi : Per la Sidigas Avellino, l’AX Armani Exchange Milano, l’Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari gara-3 delle rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff di Serie A rappresenta già uno snodo cruciale della postseason. Milano in gara-2 è riuscita a pareggiare i conti con Avellino dopo la sconfitta casalinga in gara-1 e ora che la Serie si trasferisce al PalaDelMauro le Scarpette Rosse di coach Simone Pianigiani proveranno a ...

Playoff Serie A basket – Milano stende Avellino e riequilibra la serie - Sassari non lascia scampo a Brindisi : L’Olimpia supera davanti al proprio pubblico Avellino e si porta sull’1-1 nella serie, nuovo successo invece per Sassari che scappa già sul 2-0 L’Olimpia Milano cancella la sconfitta di Gara-1 contro Avellino e si impone in Gara-2, stendendo gli avversari con il punteggio di 76-61. Grande prestazione degli uomini di Pianigiani che, dopo un avvio alquanto deludente, alzano i giri del motore già a partire dal secondo ...

Basket - playoff al via con la sorpresa : Milano cade in casa contro Avellino. Ok Cremona - Sassari e Venezia : Eccola lì, la sorpresa è servita già in gara1. L’Olimpia Milano, testa di serie numero uno, viene strapazzata dall’ottava squadra sulla griglia dei playoff, e cioè Avellino. I biancorossi, senza le stelle Mike James e Nemanja Nedovic (che forse non vedremo nel corso della serie), sono costretti a inseguire per quasi tutta la partita. La Scandone (senza il suo miglior giocatore, Caleb Green, e l’esperto Demetris Nichols) ci ...

Playoff Serie A Basket 2019 : si comincia con Milano-Avellino e Sassari-Brindisi : Con le prime due partite delle Serie dei quarti di finale AX Armani Exchange Milano–Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari–Happy Casa Brindisi partono oggi i Playoff scudetto del campionato italiano di Basket 2018-2019. La prima partita sarà quella delle 19 al Mediolanum Forum tra Milano e Avellino, rispettivamente prima e ottava nella regular season della Serie A. I meneghini e i campani non si sono mai incontrati nella ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Milano-Avellino e Sassari-Brindisi. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Scattano oggi i Playoff 2019 con le prime due sfide dei quarti di finale, Milano-Avellino e Sassari-Brindisi. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Milano si presenta da super favorita ed è praticamente costretta a vincere. Al Forum arriva Avellino, che si è qualificata per il rotto della cuffia ...

Sassari batte Milano - Pozzecco dà la carta di credito ai giocatori : 'Andate a festeggiare' : Una vittoria che li colloca in piena corsa playoff. Un successo arrivato, in maniera netta, sul parquet dei campioni in carica. I giocatori di Sassari hanno compiuto una straordinaria impresa nell'...

Basket - Serie A : colpo Sassari a Milano. Risultati della 25giornata e classifica : Quando va agli archivi la venticinquesima giornata e ne mancano ancora 5 al termine della stagione regolare l'indice dei valori si alza in maniera evidente per le squadre che devono ancora trovare un ...

Basket - 25a giornata Serie A 2019 : Milano-Sassari 79-93 - Cooley e la Dinamo dominano al Forum. Continua la crisi di Milano : Un Jack Cooley da 27 punti e 11 rimbalzi è il grande protagonista nella strepitosa vittoria della Dinamo Sassari al Forum contro l’Olimpia Milano. Il Banco di Sardegna si impone 93-79 ed ottiene due punti importantissimi per la sua corsa ai playoff, con la squadra di Pozzecco che raggiunge attualmente in classifica Trento e Trieste e si porta a -2 da Varese e Bologna. Dall’altra parte Milano Continua nella sua crisi, che ha visto ...

Basket - 25ª Giornata Serie A – Olimpia Milano ko : colpo Playoff per Sassari : Secondo ko casalingo stagionale per l’Olimpia Milano che si arrende 79-93 a Sassari: i sardi salgono a quota 26 punti e agguantano la zona Playoff Dopo la vittoria di Torino su Varese nel lunch match, il pomeriggio della 25ª Giornata di Serie A prosegue con un importante verdetto: Sassari sbanca il Mediolanum Forum di Milano e infligge il secondo ko casalingo stagionale all’Olimpia Milano. Per i sardi è il 13° successo stagionale che ...