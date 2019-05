Milano | Fontana e Sala impegnati per quartiere San Siro

Tangenti Milano - il governatore Fontana e le parole allo staff per far candidare l’ex socio al posto in Regione : Sono stati gli stessi componenti della segreteria di Attilio Fontana ad aver spiegato ai pm – seppur tra mille distinguo – di aver sentito dallo stesso governatore il nome di Luca Marsico come quello di un problema da risolvere. E Fontana ha confermato: il giorno prima che la Regione Lombardia diramasse l’avviso d’interesse per i componenti del Nucleo valutazione investimenti (11.500 euro all’anno più 185 euro a ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...

Mafia : asse Milano-Palermo - colpito Clan Fontana : Sei ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Tangenti Milano : Fontana ha deciso di rispondere alle domande dei Pm - lunedì prossimo : Il governatore della Lombardia è accusato di abuso d'ufficio per la nomina del suo socio di uno studio legale in un nucleo di esperti del Pirellone. ha violato il principio di imparzialità

Di cosa esattamente è accusato Attilio Fontana dalla procura di Milano : Attilio Fontana è accusato dalla procura di Milano di abuso d'ufficio per una 'raccomandazione' spinta nel campo dell'illecito a favore di Luca Marsico, l'avvocato col quale condivide nello stesso studio la professione forense dal 1992. Al presidente della Regione Lombardia viene contestato di avere violato il principio di imparzialità, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, perché avrebbe proposto di assegnare a Marsico un ...

Tangenti Milano : M5s - "Fontana ha responsabilità politiche" : "Fontana ha la responsabilità politica diretta della nomina dei suoi collaboratori. Stiamo valutando quanto sta emergendo e il presidente ha il dovere di fare totale chiarezza. Il primo anno di legislatura regionale è stato disastroso, ora queste vicende giudiziarie gettano altre ombre su tutta l'attività della giunta regionale e riportano la Lombardia nel fango e agli scandali di Formigoni e alle inchieste sulla sanità di Maroni". A dirlo ...

Tangenti Milano - governatore lombardo Fontana indagato per abuso d'ufficio. Per i pm ha violato principio di imparzialità : Correlati Nino Caianiello, chi è "il capo del sistema feudale" per le nomine della politica. "Io sono il sole, la terra mi gira intorno" Tangenti Milano, Greco: "Valutiamo la posizione del ...

Milano - tangenti in Lombardia : indagato il presidente Attilio Fontana per abuso d'ufficio : Continuano spedite le indagini della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti e rapporti con la criminalità organizzata, 'Ndrangheta in particolare, che alcuni imprenditori e politici lombardi avrebbero intrattenuto al fine di agevolare i loro affari personali. Sono 43 le misure cautelari che la Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha eseguito ieri, le quali hanno portato dietro le sbarre anche noti esponenti del mondo politico ...

Tangenti Milano - “il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel registro degli indagati per abuso d’ufficio” : Scampato di fatto a un’accusa che poteva essere di concorso in corruzione, Attilio Fontana governatore della Lombardia però finisce nel registro degli indagati per abuso d’ufficio. Come scrive il Corriere della Sera il presidente leghista ha iniziato la sua giornata – mentre gli uomini della Finanza e dei Carabinieri eseguivano gli arresti su ordine del gip di Milano Raffaella Mascarino – da parte lesa o quasi e ...