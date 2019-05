Milan | Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'exdell'Arsenal Arseneè emerso come il favorito a subentrare come tecnico del, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arseneappare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso comedel. E il franceseavere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore delegato Ivan. Assieme atrascorse 10 anni con i londinesi dell'Arsenal, il che significava che aveva lavorato quasi completamente conprima che Unai Emery prendesse il sopravvento. Le probabilità didiil prossimodelsono passate dal 20-1 al 7-1 con Paddy Power. Sempre nelle scommesse c'è l'della Lazio Simone Inzaghi e Marco Giampaolo (entrambi 7-2), Leonardo Jardim (11-2), Max ...

LoreMilan96 : RT @cmdotcom: Un consiglio per il #Milan: prenda #Giampaolo, ma con accanto #Wenger! [@gia_pad] - paoloalemao : @marcaleni Io al Milan dei giovani (così dicono) vedrei bene Wenger col quale Gazidis ha lavorato a lungo. Poi non… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Un consiglio per il #Milan: prenda #Giampaolo, ma con accanto #Wenger! [@gia_pad] -