Milan | Maldini | «Io dt? Entro il weekend definiremo tutto»

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Milan - Wenger potrebbe essere il nuovo allenatore e Gazidis punta anche su Maldini : L'ex allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger è emerso come il favorito a subentrare come tecnico del Milan, mentre l'attuale coach dell'Arsenal Unai Emery sta disperatamente cercando rinforzi per la prossima stagione. Arsene Wenger appare come uno dei favoriti per sostituire Gennaro Gattuso come allenatore del Milan. E il francese potrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri avversari, visto che in in precedenza ha lavorato con l'amministratore ...

Milan - comincia a delinearsi il nuovo organigramma : Gazidis aspetta Maldini e intanto sceglie la sua… spalla : L’amministratore delegato del Milan attende di sapere la risposta di Maldini alla propria proposta, ma intanto ‘promuove’ il capo scout Moncada Definiti gli addii di Leonardo e Gattuso, che hanno salutato ufficialmente ieri il Milan, l’ad Gazidis lavora in queste ore per definire il nuovo board rossonero. Maldini – Spada/LaPresse Si attende nei prossimi giorni la risposta di Paolo Maldini, a cui l’ex ...

Calcio : Milan. Gazidis vorrei Maldini rimanga - poi scelta allenatore : Calcio, il nuovo Milan vuole ripartire da Paolo Maldini. Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri, illustra i piani della società.

Ultime ore calde in casa Milan : il punto di Gazidis sul futuro di Maldini e sul nuovo allenatore : Stagione che può essere considerata deludente per il Milan, adesso inizia un nuovo progetto dopo l’addio con l’allenatore Gennaro Gattuso. Rottura anche con Leonardo, non con Paolo Maldini, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha spiegato la situazione in un’intervista alla “Gazzetta dello Sport”: “Leonardo ha deciso di lasciare e vivere nuove sfide. Avra’ sempre il mio grazie per ...

Gazidis alla Gazzetta : “Maldini? Lui è il Milan - lo vorrei come dt. Sempre grati a Leo e Gattuso” : L’amministratore delegato Ivan Gazidis ha concesso, per la prima volta da quando è arrivato al Milan, una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il massimo dirigente rossonero ha parlato degli addii di Leonardo e Gattuso e del ruolo che vorrebbe far ricoprire a Paolo Maldini. Ad inizio intervista, Gazidis ha parlato della nuova proprietà, che ha letteralmente salvato il Milan dalla bancarotta: “Sono arrivato a dicembre e ho ...

Dagli addii di Leonardo e Gattuso alla stima per Maldini - a tutto Gazidis : “vi svelo come voglio far grande il Milan” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato dei suoi obiettivi e delle sue strategie, puntando forte sulla figura di Paolo Maldini Prima le dimissioni di Leonardo, poi a stretto giro di posta quelle di Gattuso. Quella di ieri è stata una giornata davvero frenetica a Casa Milan, dove sono stati firmati i documenti che hanno sancito gli addii dell’ormai ex allenatore rossonero e del responsabile dell’area ...

Milan - Rino Gattuso saluta i rossoneri : “Scelta sofferta - ma ponderata”. Probabile addio di Leonardo - Maldini in bilico : Rino Gattuso lascia il Milan dopo un anno e mezzo. Il campione del mondo ha deciso di lasciare la squadra che ha guidato per un anno e mezzo al termine di un confronto con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Con lui nella giornata di martedì verrà probabilmente ufficializzato l’addio di Leonardo. Mentre la posizione di Paolo Maldini è ancora in bilico: Gazidis, secondo quanto scrive l’Adnkronos, sta tentando di mediare. ...

Calcio : oggi l’addio di Rino Gattuso al Milan. Paolo Maldini potrebbe seguirlo : La storia tra il Milan e Rino Gattuso finisce qui. Si attende solo l’ufficialità ma è ormai chiaro che il tecnico e il club rossonero seguiranno strade diverse in vista della prossima stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e i risultati non all’altezza delle aspettative, alla base di una interruzione del rapporto. Una decisione consensuale, nonostante Rino avesse ancora due anni di contratto. Per questo, ...

Gattuso-Milan - Maldini spaventa Ringhio : “Valutare a mente fredda” : GATTUSO MILAN -Sono stati compagni in campo per tantissimi anni, colonne portanti di un Milan vincente in Italia e in Europa. Sul terreno verde hanno scritto la storia dei rossoneri e, ora, hanno intrapreso strade diverse ma con un unico scopo: quello di far tornare il Diavolo ai vertici del calcio internazionale. Manca ancora una […] L'articolo Gattuso-Milan, Maldini spaventa Ringhio: “Valutare a mente fredda” proviene da ...