Milan | comincia a delinearsi il nuovo organigramma | Gazidis aspetta Maldini e intanto

sportfair

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L’amministratore delegato delattende di sapere la risposta dialla propria proposta, ma‘promuove’ il capo scout Moncada Definiti gli addii di Leonardo e Gattuso, che hanno salutato ufficialmente ieri il, l’adlavora in queste ore per definire ilboard rossonero.– Spada/LaPresse Si attende nei prossimi giorni la risposta di Paolo, a cui l’ex Arsenal ha chiesto di prendere il posto di Leonardo, ricoprendo così un incarico più politico che sportivo. Una proposta che alletta e non poco lo storico capitano del, che si è preso un po’ di tempo per decidere il da farsi., un ruolo forte e centrale verrà attribuito a Geoffrey Moncada, attualmente capo scout del club rossonero. L’ex Monaco, arrivato aello il primo dicembre del 2018, verrà promosso sia in caso di ...

sscalcionapoli1 : Cavani: la trattativa a sorpresa. Sarri-Juventus, c’è l’accordo. L’Inter prepara il primo problema per Conte: a dar… - robinafca23 : RT @tancredipalmeri: Cavani: la trattativa a sorpresa! - Sarri-Juventus, l’accordo e il nodo exit strategy dal Chelsea. - Conte ha firma… -