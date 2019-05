Meteo | il maltempo scivola verso il Centro Sud | doppia tromba d’aria a Montalto di Castro

Meteo - il maltempo si sposta al Centro/Sud : fine Maggio e inizio Giugno con forti temporali pomeridiani [MAPPE] : Meteo – Il forte maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il Centro/Nord Italia, dove continua a piovere copiosamente in queste ore, si sposterà dalla serata odierna verso le Regioni meridionali come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Già nelle ultime ore le Regioni centrali, e in modo particolare Toscana, Umbria e Lazio, sono state investite dai primi fenomeni estremi provocati da ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo : insiste il maltempo - attenzione oggi ai forti temporali : Ad ormai tre giorni dall'inizio dell'estate Meteorologica (che come di consueto avrà inizio il 1° Giugno) la primavera risulta ancora non pervenuta. Una vasta perturbazione giunta dall'Atlantico è...

Allerta Meteo : forte maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Meteo - forte maltempo per il ciclone maghrebino : violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il maltempo di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Veneto : forte maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Meteo - Previsioni terribili per fine Maggio e inizio Giugno : maltempo e freddo anomalo senza sosta [MAPPE] : Le Previsioni Meteo a medio e lungo termine sono davvero sfavorevoli non solo per gli ultimi giorni di questo pazzo Maggio falcidiato da maltempo e freddo anomalo, ma persino per la prima decade di Giugno: l’estate Meteorologica 2019, che inizierà Sabato, sarà caratterizzata da una lunga fase perturbata in avvio, sulla falsariga di quest’incredibile primavera ultra-piovosa e particolarmente fredda. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i ...

Allerta Meteo Benevento : maltempo fino alle 16 di domani : La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Sono previste ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità”. Si segnala la possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti ...

Meteo - ancora maltempo ma da venerdì arriva l'estate : Nicola De Angelis l'estate sta tardando ad arrivare ma sembra che da questo venerdì, dopo aver superato ancora qualche giornata di pioggia, il sole splenderà sull'Italia La situazione Meteo sulla penisola non è sicuramente delle migliori: queste piogge e questo abbassamento della temperatura hanno fatto somigliare questo lunedì di fine maggio più ad una tipica giornata autunnale di un preludio estivo. Piogge anche di forte intensità, ...

