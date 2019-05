Meteo - grande tornado in Kansas : case ed edifici totalmente distrutti - decine di feriti. Dichiarato lo stato di disastro [FOTO] : I residenti dall’Iowa all’Oklahoma hanno dovuto fare i conti con un forte maltempo nella notte quando un round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali, provocando grandi danni. Lawrence (Kansas) registra grandi danni strutturali dopo un grande tornado che si è abbattuto sull’area. Un ferito a Claymont (Delaware), dove un albero è caduto su un tendone durante un concerto. Il Kansas City International Airport ha spostato i suoi ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene stretta la maglia rosa : “tappa complicata a causa del Meteo - ma grande lavoro di squadra” : Nonostante le insidie della 16ª tappa, Richard Carapaz ne esce con la maglia rosa e si complimenta con il proprio team per l’ottimo lavoro svolto Tappa complicata la numero 16 del Giro d’Italia. Nel tracciato da Lovere a Ponte di Legno, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i ciclisti, rischiando di cambiare le strategie delle squadre e far saltare il banco. Giulio Ciccone ha vinto la corsa, Richard Carapaz ne è ...

Giro d’Italia 2019 : le previsioni Meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Meteo - grandine - piogge torrenziali e un grande tornado in Romania : rovesciato un bus. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Forte maltempo in Romania, colpita in queste ore da piogge torrenziali, grandine e uno spaventoso tornado. Immagini mozzafiato quelle che provengono da Drajna, nel distretto di Prahova, nel sud-est del Paese, dove si è formato un grande e terrificante tornado, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Paura tra gli automobilisti che transitavano nell’area e che si sono ritrovati di fronte l’inquietante sagoma del grande tornado. ...

Meteo - violente tempeste in Messico : animali morti a causa di grandine grande come palle da baseball [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste hanno colpito il Texas nei giorni scorsi, dove due bambini hanno perso la vita a causa di un albero caduto sull’auto su cui stavano viaggiando insieme ai genitori. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi stati del sud degli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica e il maltempo ha raggiunto anche il Messico. In particolare, nello stato di Coahuila, al confine con il Texas, è ...

Grande attesa per lo sciame Meteorico delle Liridi : tutto quello che c’è da sapere sulle prime stelle cadenti di Primavera : Sta per arrivare il primo sciame meteorico della Primavera, le Liridi, che daranno spettacolo nel cielo notturno dei prossimi giorni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle queste stelle cadenti, quando e come vederle. Le Liridi sono frammenti della cometa C/1861 G1 (Thatcher). Mentre orbita intorno al sole, il ghiaccio all’interno della cometa si sublima e rilascia frammenti di granelli di minerali. Quando queste particelle, che ora assumono ...

Meteo - grande tempesta di neve negli USA : 45cm in South Dakota - tanti incidenti e blackout nel Midwest [FOTO e VIDEO] : Una grande tempesta di neve in piena primavera sta portando intense nevicate, forti venti e condizioni di whiteout su un’ampia fascia degli Stati Uniti centrali. La potente tempesta ha colpito maggiormente la South Dakota, dove la neve si è accumulata velocemente in seguito ad un temporale di neve. Ieri, 10 aprile, a Mud Butte (South Dakota) sono stati riportati 45cm di neve e nella vicina Red Elm 38cm, ma qui i forti venti hanno causato cumuli ...