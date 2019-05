Mediaset rivela il 9 | 6% della tv tedesca ProSiebenSat 1 Pier Silvio Berlusconi

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Giovanna Stella Nella nota viene ricordato che i rapporti fra i due gruppi "sono già proficui e operativi" attraverso la partecipazione in European Media Allianceha rilevato il 9,6% del capitale dell'operatore televisivo tedesco.1, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante. Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che "i rapporti tra i due gruppi sono già proficui e operativi", attraverso la partecipazione in European Media Alliance (Ema). Secondo l'ad di, l'operazione è "un atto di fiducia nel futuroTv Free Europea" e definisce tale operazione "amichevole". Si tratta, quindi, di "una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale con un rafforzamento dei rapporti industriali". "- spiega il numero uno di Cologno nella nota - investe con ...

