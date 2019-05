Mediaset diventa prima azionista di Prosiebensat 1 e pensa ad una tv free europea

davidemaggio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Piersilvio Berlusconipunta all’Europa. L’azienda di Cologno ha acquistato il 9,6% del capitale sociale del broadcaster tedesco.1 Media, operatore che gestisce tv in Germania, Austria e Svizzera, divenendo così primodella società. Per il Biscione è il primo passo verso la creazione di un network tv generalista europeo, obiettivo dichiarato in tempi non sospetti dal Vicepresidente del gruppo milanese, Piersilvio Berlusconi. La rilevazione della quota societaria, corrispondente a diritti di voto fino al 9,9% del capitale votante, escludendo le azioni proprie della società, è stata definita daun’operazione “amichevole“, avvenuta a seguito di “rapporti già proficui e operativi” attraverso la partecipazione inn Media Alliance (Ema). “E’ una scelta di lungo periodo per creare valore in ...

HenryDvThoreau : Perché #Berlusconi sta con #UE ? A parte vicende personali, con #euro #Mediaset fa shopping all'estero, #Mondadori… - infoiteconomia : Mediaset diventa primo azionista di ProSiebensat.1 - - infoiteconomia : Mediaset: acquista 9,6% di Prosiebensat.1 e diventa primo azionista (RCO) - Quotazioni di borsa -