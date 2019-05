Maxi-rissa a Ostia per la figlia di un malavitoso del clan Spada | ucciso 19enne

Ostia - Maxi-rissa per apprezzamenti a una 15enne : un ragazzo ucciso a colpi di cacciavite davanti alla stazione Lido : Era stato aggredito con un’arma da taglio, forse un cacciavite, dal padre di una 15enne per gli “apprezzamenti” rivolti alla ragazza. Ferite profonde all’addome che nel giro di 24 ore lo hanno portato alla morte, nonostante un delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto d’urgenza in ospedale Grassi di Ostia. È morto così un 19enne egiziano ferito, insieme a un suo amico, durante una maxi-rissa ...

Comunione di una bambina finisce con una Maxi rissa in strada tra parenti ubriachi : La scorsa domenica fuori da un locale di Trezzano sul Naviglio, un paese alle porte di Milano, quello che doveva essere un innocente festeggiamento, con tanto di saio, torta, regali e baci di felicitazioni, si è trasformato rapidamente in una squallida rissa da bar. La questione, già assurda di per se, non ha fatto che peggiorare dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Siete curiosi di scoprirne di più riguardo “insulti irripetibili”, ...

Maxi rissa a Regina Coeli : 15 detenuti stranieri si sono violentemente fronteggiati : Roma – Situazione di “estremo pericolo” all’interno della Casa Circondariale Regina Colei a Roma, dove questa mattina si e’ consumata una inquietante rissa tra detenuti stranieri. “La situazione e’ stata davvero pericolosa”, denuncia il Segretario Nazionale per iol Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Maurizio Somma. “Una quindicina di detenuti stranieri – ...

Torino - Maxi-rissa su un bus urbano : il motivo è una bugia detta dalla ex di un 17enne : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato negli scorsi giorni a Torino, precisamente alla fermata dell'autobus numero 72, situata proprio nei pressi dell'Allianz Stadium, l'impianto sportivo di ultima generazione che ospita le partite casalinghe della Juventus FC. Tutto sarebbe partito da una bugia detta da una ragazzina di 17 anni al nuovo fidanzato, suo coetaneo e praticante arti marziali. La giovane avrebbe riferito al compagno che il ...

Cena finita male - Maxi rissa al ristorante tra tre giovani donne - in litigio per lo stesso uomo : maxi rissa a una Cena. I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato tre donne sudamericane – due peruviane di 53 e 54 anni e una cittadina dell’Honduras di 38 anni – tutte incensurate e residenti a Roma, con l’accusa di rissa. Il parapiglia è scoppiato nel locale durante una Cena e il motivo del contendere sarebbe stato un uomo, attuale compagno di una ed ex di un’altra delle donne coinvolte nella ...

Brasile - Maxi-rissa in campo : polizia usa spray urticante - tre giocatori in arresto. VIDEO : Tre calciatori, un addetto stampa, un preparatore atletico e un dirigente arrestati, un fotografo ferito e la polizia che interviene sparando gas urticante. Non è il bilancio di una guerriglia urbana, ...