Maurizio Sarri | dal lavoro in banca all’Europa League | il ‘Maestro’ che ha portato il

È la grande notte di Maurizio Sarri : È la grande serata di Maurizio Sarri che conquista il primo grande trofeo della sua carriera. È la serata – 29 maggio – che segna il definitivo ingresso di Maurizio Sarri nel club degli allenatori vincenti. Il suo Chelsea ha schiantato 3-0 l’Arsenal di Emery. Emery che questa coppa l’ha alzata tre volte di fila quando era al Siviglia con Monchi.La partita ha avuto un senso solo nella prima mezz’ora. Dopodiché i ...

Juventus - il nuovo mister è Maurizio Sarri : la foto di Andrea Angelli che lo conferma : Il prossimo allenatore della Juventus? Lo svela in modo piuttosto inequivocabile TuttoSport, con una fotografia che parla da sola. Un'immagine che ritrae Andrea Agenlli a Baku, Azerbaigian, dove ci gioca la finalissima di Europa League tra Chelsea e Arsenal. E non solo Agnelli era a Baku, ma è andat

Enrico Fedele : 'Allenatore Juventus - mi danno per certo Maurizio Sarri' : In attesa delle finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1 giugno), la Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per incrementare ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Molte trattative, però, si delineeranno solo dopo l'arrivo del nuovo tecnico, che potrebbe essere Maurizio Sarri. La maggior parte delle indiscrezioni rilasciate in questi ultimi ...

Juventus - arriva Maurizio Sarri : parla Luciano Moggi - ecco il profilo migliore : Se non ci sono mai stati dubbi su chi poteva vincere il campionato, diversamente è successo per le qualificazioni di Champions, Europa League e la retrocessione. È arrivato all' ultima giornata, il momento della verità, che ha consacrato l' impresa dell' Atalanta di Gasperini, capace di portare i su

Maurizio Sarri e quell’incontro con il Milan : “Ma io sono di sinistra…” : Maurizio Sarri viene dato da tanti, in questo momento, come il maggior favorito a succedere ad Allegri sulla panchina della Juventus. Nonostante pubblicamente qualche giorno fa abbia rivelato di voler rimanere al Chelsea e nonostante un suo stile abbastanza lontano da quello dei bianconeri. Tutte condizioni, assolutamente rivedibili, che hanno però portato a pensare che il matrimonio tra le parti sia tutt’altro che semplice. Anche ...

Di Marzio : “Maurizio Sarri è l’uomo del dopo Allegri scelto dalla dirigenza bianconera” : Gianluca di Marzio conferma le voci di Sarri prossimo allenatore della Juventus. Anzi da maggiori dettagli sull’operazione che dovrebbe concludersi giovedì 30 maggio, Giovedì 30 maggio, 24 ore dopo la finale di Europa League contro l’Arsenal, il suo agente Fali Ramadani incontrerà Marina Granovskaia, la manager del Chelsea, per discutere l’uscita di Sarri da Londra, dove ha ancora 2 anni di contratto Ma la curiosità di Di Marzio arriva ...

Milan - assalto a Maurizio Sarri : Gazidis vola a Londra con un’offerta da urlo : Maurizio Sarri nel mirino del Milan per prendere il posto di Gattuso dalla prossima stagione e guidare la rinascita rossonera Il Milan deve imperativamente darsi una scossa. La risalita dopo gli anni d’oro targati Berlusconi è più faticosa del previsto ed anche in questa stagione il club rossonero sta faticando non poco per tornare in Champions League e nel gotha del calcio mondiale. A fine stagione ci si attende una rivoluzione, ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Chelsea - Frank Lampard spinge Maurizio Sarri verso la Serie A : Milan o Roma? : A spingere via Maurizio Sarri dalla panchina del Chelsea potrebbe pensarci Frank Lampard: un'idea che sta prendendo corpo nelle stanze del potere della squadra londinese. Secondo quanto riferisce SportMediaset, presto l'idea potrebbe trasformarsi in realtà. Oggi, Lampard allena il Derby County con o

Maurizio Pistocchi evidenzia : gaffe della SSC Napoli nei confronti di Sarri e del Chelsea!. Il Tweet : Maurizio Pistocchi evidenzia la gaffe fatta dalla società azzurra che fa i complimenti al Liverpool e stranamente dimentica Sarri ed il Chelsea. Il Tweet: @sscNapoli con molta solerzia fa i complimenti al Liverpool, avversario nel girone, ma si dimentica di Sarri e del Chelsea. La classe non è acqua, e non si compra al mercato pic.twitter.com/JOCjr40yRW — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) May 11, 2019 Leggi anche Spal-Napoli, ...

Maurizio Sarri conferma : “resto al Chelsea - ma le emozioni di Napoli…” : Maurizio Sarri soddisfatto della sua prima annata al Chelsea durante la quale ha ottenuto diversi obiettivi prefissati Maurizio Sarri è sempre più convinto di voler restare in Premier League. Il suo Chelsea si è risollevato dopo un momento negativo, conquistando la qualificazione alla Champions League ed anche la finale di Europa League di Baku. Il tecnico, parlando alla Gazzetta dello sport, ha rivelato la sua intenzione di restare a ...

Chelsea - Maurizio Sarri allontana l’Italia dopo la finale di Europa League : “ritorno in Serie A? Non so nulla” : dopo aver raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, Maurizio Sarri allontana le voci di mercato che lo vorrebbero tornare ad allenare in Italia Prima finale europea da allenatore per Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Empoli e Napoli ha raggiunto la finale di Europa League con il suo Chelsea, passando per supplementari e rigori contro un ostico Francoforte. Intervistato nel post gara, Maurizio Sarri ha parlato della ...

Maurizio Sarri : “Voglio restare in Premier Ligue” : Alla Roma piace l’opzione Sarri, lo abbiamo scritto, ma sembrerebbe che il tecnico del Chelsea non voglia lasciare la panchina con cui sta per giocarsi l’ingresso in Europa League. Askanews riporta infatti le dichiarazioni dell’ex Napoli che conferma di voler restare a Londra: “Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l’atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio ...