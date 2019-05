Matteo Salvini difende ancora Luigi Di Maio | e attacca l' Europa 

La prova del cuoco su Matteo Salvini : C’è una domanda che nei Palazzi tutti si pongono, ed evidentemente se la sono posta anche al Quirinale, dove, almeno così pare, non è arrivata neanche una telefonata dal governo per capire come questo voto europeo ha cambiato l’agenda, i piani, le prospettive. La domanda è: “Quanto può reggere così?”.Talvolta gli equilibri instabili sono i più duraturi, perché il ...

Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini : "Non battere i pugni in Europa" : Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini e dispensa consigli al leader della Lega "La lettera è un fatto automatico, non c'è nessuna decisione". Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito.

Matteo Salvini - l'agguato nel governo contro Edoardo Rixi : il ricatto del big grillino contro il leghista : È sul viceministro leghista Edoardo Rixi che rischia di infiammarsi il nuovo scontro nel governo tra Lega e M5s. Dopo aver incassato il 34% alle Europee, Matteo Salvini pianta i paletti tra il Carroccio e il Movimento 5Stelle, mentre Luigi Di Maio sembra prigioniero di un assordate silenzio. Ed è pr

Matteo Salvini annuncia : “Entro la settimana arriva la revisione delle scorte” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che è in arrivo la revisione del sistema delle scorte: "Entro la settimana sarà pronto il dossier sulle scorte. Prevediamo una revisione dei criteri di sicurezza, che non vuol dire un discorso sui nomi ma un aggiornamento del grado di rischio in base a quello che diranno le forze di polizia".

La manovra secondo Matteo Salvini. Fra Flat tax e no all'aumento Iva - si parte da 50 miliardi : Di qua il risultato elettorale da onorare, ossia lo sforamento delle regole europee promesso dal vicepremier Matteo Salvini. Di là il Patto di stabilità che sorregge l’euro, e su cui Bruxelles - rassicurata da un voto che complessivamente non ha affatto ribaltato gli equilibri - intende tracciare una linea rossa. È tutto qui lo scontro fra Roma e Bruxelles che caratterizzerà i prossimi mesi. E le cifre, unite ai ...

Matteo Salvini - l'analisi di Renato Mannheimer sul trionfo leghista : "L'essenza della sua vittoria" : L'essenza della vittoria di Matteo Salvini alle ultime elezioni Europee non è solo il frutto della costante presenza del leader della Lega in tv e sui social. Come sottolinea il sondaggista Renato Mannheimer sul Giornale, il merito del viceministro leghista va ricercato nella profonda trasformazione

Matteo Salvini - la dichiarazione di guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a

Linosa e Lampedusa votano Matteo Salvini e voltano le spalle a Paolo Bartolo : Nel complessivo quadro europeo fatto di percentuali, a causa della scarsa affluenza alle urne, l'Italia (al decimo posto seguita da Lituania e Francia) registra una controtendenza al resto dell'Europa che, invece, segna la punta massima dei votanti in Belgio (89%), seguito da Lussemburgo, Malta, Danimarca, Spagna, Germania, Austria, Grecia, Svezia. Un'affluenza così alta non si vedeva da oltre 20 anni. L'Italia vede la Lega volare nel nord est e ...

Matteo Salvini - la vittoria in tutti i 232 colleghi uninominali : perché il leghista deve tornare al voto : Matteo Salvini si ritrova ora davanti al più grande dei dilemmi, soprattutto dopo una vittoria così schiacciante come quella incassata alle elezioni Europee. Il leader della Lega deve decidere se portare nel governo tutto il peso del consenso che ormai ha ribaltato, rispetto agli alleati grillini. O

Matteo Salvini - le prossime sfide del leghista nel governo : perché il sentiero è stretto : I giornaloni saranno pieni di analisi politiche. Proviamo invece a leggere i risultati delle europee nei termini dell' economia. Il dimezzamento del M5S e il raddoppio della Lega significano che ora, anche se i seggi in Parlamento non cambiano, la responsabilità passa in larga parte a Salvini e non

Matteo Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Matteo Salvini al Pd : “Ora lanciate l’allarme spread - ma avete accumulato 300 miliardi di debito” : Il leader della Lega si connette in diretta su Facebook dal tetto del Viminale per ringraziare i suoi elettori per il risultato raggiunto alle elezioni europee, ma anche per scagliarsi contro il Partito Democratico: "Ora lanciano l'allarme spread, ma negli anni dei loro governi hanno accumulato 300 miliardi di debito".

Matteo Salvini corre sulla flat-tax : "Pronti 30 miliardi". All'arrembaggio contro M5s ed Europa : Tira dritto dopo il botto alle Europee, Matteo Salvini. Si dice convinto che la fiammata dello spread che ha colpito l'Italia nelle ultime ore sia frutto della speculazione, delle "manine" che a Bruxelles vogliono importi regole di bilancio draconiane. Lo fa su Facebook, in una diretta in cui annunc

Matteo Salvini dopo le europee : "La priorità è abbassare le tasse. Flat tax costa 30 miliardi" : “Lo spread aumenta perché c’è chi tiene sotto scacco l’Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L’Italia ha un’economia sana”, Matteo Salvini commenta così l’aumento dello spread, che ha toccato quota 290, a due giorni dalle elezioni europee. E quelle che definisce “vecchie regole”, per il ministro dell’Interno vanno cambiate. “Gli italiani devono ...