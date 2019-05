Matteo Renzi pronto a lasciare il Pd | Sono fedele solo all' Italia | nel mio futuro

Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì : "Matteo Salvini durerà più a lungo di Matteo Renzi" : Entrambi hanno ottenuto un successo impensabile alle elezioni europee. Nel 2014 Matteo Renzi con il Pd ottenne il 40 per cento delle preferenze, Matteo Salvini, il 26 maggio scorso ha raggiunto il 34 per cento. Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per DiMartedì, su La7, ha interrogato gli elettori su

Elezioni europee - per Matteo Renzi la sconfitta del M5s è merito della sua “tattica del pop corn” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, commenta il voto delle Elezioni europee e delle Elezioni comunali, spiegando che quella che è stata definita come la "tattica del pop corn", ovvero la sua decisione di non allearsi con i 5 Stelle ma di vederli governare, avrebbe pagato e portato alla sconfitta elettorale del M5s.

Matteo Renzi al Bilderberg con Lilli Gruber. C'è un terzo italiano - la grossa sorpresa "travaglina" : Una nuova poltrona per Matteo Renzi, che entra direttamente nel gruppo Bilderberg. La prossima riunione si terrà in Svizzera dal 30 maggio al 2 giugno, circa 130 i partecipanti di 23 Paesi provenienti dal mondo della politica, della finanza, dell'industria e dei media. Un gruppo da sempre al centro

Spread - vendetta contro Matteo Salvini : "Rivedere i vincoli Ue"? Differenziale in volo : Matteo Salvini parla di una ridiscussione dei parametri economici con l'Europa - "è cambiata la geografia conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi avrà tra i 100 e 150 europarlamentari" e "ci sono alcune scadenze europee imminenti" - e lo Spread sale. Continua infatti ad allargarsi

Matteo Renzi e il voto a Firenze - l'ultimo sfregio al Pd di Zingaretti : i complimenti a Salvini : La vittoria di Dario Nardella al comune di Firenze secondo Matteo Renzi è l'evento politico più importante delle ultime 24 ore. Uno dei limiti più evidenti che i compagni di partito del Pd hanno sempre rimproverato a Renzi è la scarsa voglia dell'ex premier di fare autocritica e riconoscere i meriti

Matteo Renzi - il piano della scissione il giorno dopo il voto : mossa kamikaze in stile Macron : C'è un esito già chiaro sul voto per le elezioni Europee che riguarda il Partito democratico di Nicola Zingaretti. dopo il 26 maggio, che lo voglia o meno il segretario dem, il suo partito subirà un'amputazione dolorosa quanto sanguinosa. A prescindere da quale sarà il risultato del Pd, le truppe an

Matteo Renzi - la pugnalata al Pd e a Zingaretti : verso il nuovo partito - molto più che un indizio : Non è ancora l' annuncio di una «iniziativa futura», come precisano i suoi. E sarà anche vero, come osservano sempre nel giro di Matteo Renzi, che sostenere, come ha fatto l' ex premier e segretario del Pd, che «le elezioni si vincono al centro» e «occorre riorganizzarsi», come ha detto in una inter

Alessandro Di Battista - valanga di fango su Matteo Salvini : "Dice stupidaggini ed è ingrassato come Renzi" : Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d'ufficio, "l'ennesima stupidaggine", dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono "chiacchiere da bar", accusa. "Il

Matteo Salvini - Nando Pagnoncelli e i sondaggi : "Perché mi ricorda Matteo Renzi". Colpo mortale pre-elezioni : Campanello d'allarme per Matteo Salvini. A farlo suonare è Nando Pagnoncelli, il sondaggista di Ipsos che intervistato dal Fatto quotidiano dice la sua sulla campagna elettorale dei leader alla vigilia delle elezioni europee di domenica 26 maggio. Il parallelo tra il leader della Lega e Matteo Renzi

Matteo Renzi : Conte è somma di tutte incompetenze - ha tanta spocchia che parla di sé in terza persona : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Abbiamo a che fare con un presidente del Consiglio che è la somma di tutte le incompetenze, è impalpabile sui dossier internazionali. tanta è la sua spocchia che parla di sé in terza persona. Si è arrivati alla dittatura dell'incapacità".

Matteo Renzi cancella il Pd : "Prima delle politiche deve esserci un nuovo centrosinistra" : "È evidente che prima delle prossime politiche - non dopo le europee, prima delle politiche - occorra riorganizzarsi". Matteo Renzi, in una intervista a il Giorno, confessa di guardare a "un centrosinistra moderato" perché "le elezioni le vinciamo al centro, non a sinistra", ribadisce. Ma prima di "

Giovanni Tria : "Gli 80 euro di Matteo Renzi spariranno. È stato un provvedimento sbagliato" : "Nell'ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male". Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ospite di Serena Borto

Matteo Renzi : “Conte è indegno - svilisce ruolo del presidente del Consiglio” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio durante un evento elettorale a Milano: "Conte che non sceglie fra garantismo e giustizialismo non solo non è degno di essere presidente del Consiglio: non è degno di essere professore di diritto. Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio".Continua a leggere

"L'Italia non conta più una cippa". Il governo visto da Matteo Renzi : “L’Italia non conta più una cippa. Giuseppe Conte è un disastro. Un uomo che sta svilendo il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri della terza economia europea, con la connivenza di certa stampa”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di un comizio elettorale in vista delle elezioni europee a Milano, a cui partecipa anche Carlo Calenda.Il presidente del Consiglio “che riduce la politica estera a un ...