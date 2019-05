Massimiliano Ossini Ho sempre sognato di farmi una famiglia | la mia montagna…

Mezzogiorno in famiglia chiude? Parla Massimiliano Ossini : “Giusto o sbagliato…” : Massimiliano Ossini Parla del futuro di Mezzogiorno in famiglia: Il programma chiude? Mezzogiorno in famiglia chiude? Da qualche tempo si Parla di una non riconferma dello storico programma di Raidue nella prossima stagione televisiva, che ricordiamo andare in onda dal 1993. La trasmissione ideata da Michele Guardì, in onda il sabato e la domenica mattina, potrebbe […] L'articolo Mezzogiorno in famiglia chiude? Parla Massimiliano Ossini: ...

Massimiliano Ossini a Blogo : "Poletti al mio posto a Unomattina estate? Non sono deluso - c'è spazio per tutti. E mi godo il successo in libreria" : Oltre 20 mila copie vendute, sesta ristampa, da 13 settimane in classifica, primo tra quelli editi da Rai Libri. sono i numeri del libro di Massimiliano Ossini dal titolo Kalipè. Lo spirito della montagna. La mia vita, le mie vette e la ricerca della felicità. Il conduttore di Linea Bianca e Mezzogiorno in famiglia sarà ospite oggi del salone del libro di Torino alle 18.15Iniziamo da una domanda banale: ti senti più conduttore tv o ...

Chi è Carlotta - la figlia di Massimiliano Ossini : Massimiliano Ossini ha un grande orgoglio: la sua bellissima famiglia, centro di tutta la sua vita. Il famoso conduttore, infatti, in ogni intervista non dimentica mai di rimarcare quanto sia fortunato ad avere una famiglia così coesa e felice. Sua moglie, Laura Gabrielli, è un’imprenditrice ascolana che gli ha regalato i suoi tre “gioielli”, i figli Carlotta, Melissa e Giovanni. Carlotta è la primogenita e ha appena compiuto 15 anni. Il ...